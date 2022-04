Prefectul Silviu Coșa anunță măsurile specifice sărbătorilor de Paște

Astfel, reprezentanții DSVSA Constanța au comunicat că, de la finalul lunii trecute și până pe 24 aprilie, medicii veterinari au efectuat și efectuează controale și verificări în piețele agroalimentare, în abatoare, în centrele de sacrificare, în toate unitățile de prelucrare, dar și acolo unde vor fi comercializate produsele.







De asemenea, la DSVSA se asigură permanența, așadar va exista mereu un medic desemnat la care se pot sesiza toate neconformitățile. Recomandarea specialiștilor este să fie achiziționate produsele doar din spații autorizate și unități care deja au fost controlate.





Totodată, DSP Constanța a anunțat că va efectua controale care vizează mai multe aspecte: existența apei curente, verificarea condițiilor igienico-sanitare, asigurarea spațiilor frigorifice, existența fișelor de aptitudine ale angajaților, purtarea echipamentului de protecție, documente care să ateste pregătirea angajaților, existența și folosirea echipamentelor de curățenie.





În același context, CJPC Constanța, va verifica tot ce se comercializează specific perioadei, de la calitatea produselor, depozitare, etichetare, până la modul de informare a cetățenilor. În perioada 22.04.2022 - 25.04.2022 și 30.04.2022 - 01.05.2022 se va asigura zilnic permanența în cadrul serviciului de preluare sesizări, la telefonul 0241 550 550, iar o echipă de control va fi disponibilă în cazul apariției unor solicitări sau evenimente deosebite.





Pentru a face față numărului în creștere preconizat de solicitări, SAJ Constanța este pregătit să intervină zilnic cu 29 de echipaje operative tip B2, echipaje tip C2, un echipaj de consultații de urgență la domiciliu. Reprezentanții serviciului au mai comunicat că vor asigura permanenta coordonare a dispeceratului medical comun SAJ-ISU, cu un medic și trei operatori de urgență.





De la finalul săptămânii trecute, ISU „Dobrogea” Constanța a demarat controale de prevenire a situațiilor de urgență în toate lăcașele de cult, acolo unde se preconizează un număr mare de participanți. Același lucru este valabil și pentru unitățile hoteliere. De asemenea, primăriilor le-a fost transmis un ghid de măsuri minime de prevenire a incendiilor. Cei de la ISU vor fi prezenți fizic în proximitatea a 15 lăcașe de cult din județ, însumând 13 echipe de primă intervenție și 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă cu 32 de subofițeri, precum și 10 inspectori de prevenire.





În ceea ce privește activitatea IPJ Constanța în perioada următoare, polițiștii vor fi pe străzi în număr mare, vor patrula în zonele aglomerate, tocmai pentru a limita situațiile de risc. Dispozitivele vor fi dimensionate corespunzător, Inspectoratul de Poliție având efectivele necesare pentru situații de acest tip. IPJ Constanța a pregătit efective de aproximativ 300 de polițiști în perioada pascală, respectiv 350 de polițiști în Noaptea de Înviere. De asemenea, pentru 1 Mai, a fost alocat un dispozitiv total de 250 de polițiști.





În sprijin, pentru ordine publică și reducerea riscurilor, IJJ Constanța va avea alocate dispozitive importante de jandarmi de joi până duminică, practic în timpul tuturor slujbelor importante din Săptămâna Mare și din Noaptea Învierii. 30 de jandarmi vor fi angrenați, zilnic, în acțiunile de ordine publică, iar în Noaptea de Înviere, vor fi în dispozitiv aproximativ 50 de jandarmi. În ceea ce privește zilele libere din preajma datei de 1 Mai, în funcție de misiunile de asigurare, vor fi alocați circa 50 de jandarmi. De asemenea, IJJ Constanța asigură condițiile optime de siguranță la alte 6 evenimente publice majore, în perioada 27-30 aprilie.





La nivelul Gărzii de Coastă vor fi luate măsuri de intensificare a activităților specifice pentru menținerea climatului de normalitate în zona de frontieră și a fluenței fluxului de persoane și autovehicule în punctele de trecere a frontierei de stat din judeţul Constanţa, adică la Vama Veche, Negru Vodă, Lipniţa, Dobromir şi Ostrov, prin suplimentarea, la nevoie, a personalului necesar efectuării controlului de frontieră. Zilnic, Garda de Coastă va acționa cu aproximativ 200 de polițiști de frontieră și 35 de mijloace de mobilitate terestră și navală.





ABADL a pregătit plajele, le-a curățat, s-au desființat digurile de nisip aflate aproape de faleze, s-au refăcut terasamentele, s-au reabilitat zonele de plajă erodate, s-au demontat gardurile de stuf, totul pentru ca plajele litoralului să fie pregătite pentru primul val important de turiști







din acest an. Aceste acțiuni presupun o muncă laborioasă, având în vedere că plaja aflată în administrarea ABADL însumează 376 de hectare.



„După doi ani în care sărbătorile pascale s-au desfășurat cu restricții, în acest an oamenii vor avea mai multă flexibilitate. Asta nu înseamnă că forțele MAI și celelalte instituții cu atribuții nu vor fi la datorie și se vor asigura că toate evenimentele vor fi bine organizate, în spiritul protejării cetățenilor.



De asemenea, ne așteptăm pentru 1 Mai la un aflux mare de turiști, iar hotelierii se pregătesc să pună la punct ultimele detalii. Sunt în dialog cu ei și pot spune că anul acesta poate fi unul dintre cei mai buni, pentru că am constatat o dorință foarte mare în ceea ce privește fidelizarea turistului care ajunge pe litoral.



Această perioadă va reprezenta un test la cald în ceea ce privește capacitatea operatorilor economici de a oferi servicii de calitate. Totodată, vom vedea cu toții care este capacitatea autorităților de a-i susține pe cei din HoReCa, pentru că aceștia au nevoie de sprijin”, a declarat Silviu-Iulian COȘA, prefectul județului Constanța.





Astăzi, 18 aprilie a.c., prefectul județului Constanța, Silviu-Iulian COȘA, a convocat instituțiile cu atribuții în gestionarea săbătorilor pascale și a perioadei de 1 Mai.