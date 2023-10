Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor: Singura posibilitate de comasare a alegerilor este cea între prezidenţiale şi parlamentare

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat vineri, la Oradea, că ''în anul super-electoral 2024'' singura posibilitate de comasare a alegerilor, pentru a mai economisi bani publici, este cea între prezidenţiale şi parlamentare."Anul 2024 va fi un an foarte greu, cu toate alegerile posibile şi imposibile, niciodată România nu a avut un an super-electoral atât de încărcat. De fapt în şase luni vom avea toate alegerile, pe 9 iunie vom începe cu alegerile pentru Parlamentul European şi vom termina în decembrie cu alegerile prezidenţiale, dacă se merge pe calendarul cunoscut. Alegerile din anul 2024 sunt alegeri care vor determina traseul României nu doar în următorii patru ani, ci pentru un deceniu cel puţin", a afirmat Kelemen Hunor, într-o conferinţă de presă.Întrebat care ar fi posibilităţile de comasare a alegerilor, Kelemen Hunor a răspuns că nu se pot comasa alegerile locale cu europarlamentare, dar că primul tur al alegerilor prezidenţiale se poate comasa cu cele parlamentare."Nu am făcut o analiză detaliată, dar dacă mă întrebaţi ce cu ce se poate comasa, singura posibilitate, în acest moment, pe legislaţia actuală, pe Constituţia actuală, e prezidenţiale cu parlamentare. Şi cu o mică modificare înainte de sfârşitul anului, ca să nu intrăm în anul electoral, dacă cineva doreşte, se pot aduce alegerile prezidenţiale mai aproape, în septembrie, octombrie, când vor fi alegerile locale, urmând ca preşedintele nou ales să depună jurământul pe 21 decembrie, nefiind un termen constituţional. Sunt posibilităţi teoretice. Nu ştiu cine ce gândeşte. Eu cred că alte posibilităţi de comasare nu există", a afirmat liderul UDMR.Liderul UDMR a afirmat că în 2024 alegătorii trebuie să ţină cont că România, ca stat membru UE, are şansa în următorul deceniu să se dezvolte cu fondurile europene, într-un context determinat de războaie şi conflicte puternice, care pot reconfigura ordinea politică a lumii.