Culoarea tenului indică dacă aveţi sau nu probleme cu ficatul

Cu cât sunt mai adânci, cu atât problema este mai gravă. În acelaşi timp, petele maronii sau verzi de pe faţă nu sunt doar o problemă cosmetică sau un semn al îmbătrânirii ori al expunerii la soare. Aceste semne, mai ales dacă sunt localizate pe partea dreaptă a feţei sau în zona tâmplelor, pot indica faptul că ficatul este suprasolicitat, deşi pot sugera şi că există anumite probleme la vezica biliară, pancreas sau splină. De asemenea, dacă tenul nostru are o nuanţă gălbuie, înseamnă că ficatul nu funcţionează în mod corespunzător. Nu în ultimul rând, dacă pielea de pe frunte este uleioasă, este posibil să suferiţi de anumite probleme hepatice.





Pentru a asigura buna funcţionare a ficatului, este important să recunoaşteți semnele care arată că acesta este suprasolicitat. De regulă, acest organ este afectat de numeroşi factori: o alimentaţie necorespunzătoare, poluare, stres, emoţii negative etc. Practic, el este un organ vital strâns legat de circulaţia sanguină din întregul corp. În plus, acesta are rolul de a filtra substanţele toxice. Dacă ficatul nu funcţionează în mod corespunzător, organismul poate resimţi efectele în diverse moduri. De exemplu, ridurile sunt considerate a fi un semn al procesului de îmbătrânire, dar ele pot fi şi un indiciu al modului în care funcţionează organismul nostru, aceste informaţii fiind foarte utile în prevenirea anumitor boli. Acesta este şi cazul ridurilor verticale care apar între sprâncene. Acestea pot sugera faptul că ficatul este suprasolicitat.