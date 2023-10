Sarcina poate determina inclusiv apariția unor probleme de sănătate orală

Unele mămici nu ştiu că sarcina, prin modificările fiziologice specifice, poate determina inclusiv apariția unor probleme de sănătate orală. Atenţie, însă! Nu este însă necesar să se piardă dintele. Cu alte cuvinte, contrar multor convingeri populare, există variate opțiuni terapeutice sau profilactice aplicabile în sarcină.După cum este binecunoscut, sarcina este împărțită în trei trimestre, fiecare cu modificări specifice pentru mamă și făt. În trimestrul întâi (1-12 săptămâni), se formează și se diferențiază organele fătului. Practic, aceasta este perioada cea mai afectată de efectele adverse ale factorilor teratogeni. De aceea, a precizat lect. univ. dr. Alina Balcan, se evită orice tratament stomatologic electiv (programat). Se pot practica doar controale, consiliere asupra menținerii igienei orale pe parcursul sarcinii și asupra problemelor de așteptat, toaletări, plus tratamente de urgență (inclusiv radiografii) ce nu suportă amânare.Trimestrul al doilea (13-24 săptămâni) este cel în care fătul crește și se maturizează. „Este momentul optim indicat pentru tratamente ce implică anestezie, medicație și timp prelungit petrecut pe scaunul stomatologic.Trimestrul al treilea (25-40 săptămâni) este cel în care continuă creșterea fătului, acesta luând apreciabil în greutate. În acest interval, se aplică aceeași regulă ca în trimestrul întâi, la care se adaugă scurtarea vizitelor și modificarea poziției pe scaunul stomatologic (decubit lateral stâng). Modificarea poziției se face prin introducerea unei perne/rulou fie sub șoldul drept, astfel încât uterul gravid să fie deplasat spre stânga, fie sub coapsa dreaptă, astfel încât aceasta să fie ridicată 10-12 cm, fie, în cazul senzației de leșin (lipotimie), întoarcerea cu totul a pacientei pe partea stângă. În lipsa acestor măsuri, uterul gravid mărit ca volum apasă pe vena cavă inferioară și pe artera aortă (principalele vase care duc și aduc sângele spre/de la inimă și membrele inferioare). În acelaşi timp, scade întoarcerea sângelui spre cord, scade perfuzia placentară, pot apărea colapsul (pierderea cunoștinței) mamei și suferința fătului”, a subliniat medicul.Simptomele care vă previn asupra apariției acestui sindrom denumit „de venă cavă” sunt: transpirație, greață, slăbiciune, senzație de lipsă de aer, scăderea tensiunii arteriale etc. Specialistul a precizat că este de dorit ca medicul stomatolog să aibă datele de contact ale medicului dumneavoastră obstetrician, în cazul în care există riscul unei nașteri premature sau sarcina este însoțită de modificări patologice (boli induse de sarcină sau preexistente acesteia) și de tratamente suplimentare.În rândurile ce urmează, vom enumera câteva din modificările specifice sarcinii care afectează mai mult sau mai puțin sănătatea orală și care impun atenție: modificările hormonale din sarcină afectează mobilitatea dinților, produc schimbări ale calității și cantității salivei, deci protecție dentară, gingivală și mucoasă scăzută, cu apariția infecțiilor bacteriene și a problemelor gingivale. Salivei îi scade cantitatea de minerale, capacitatea de tamponare a acidității. De asemenea, infecțiile apar datorită mediului acid favorizat nu numai de modificările hormonale și salivare, ci și de „răul de dimineață”, creșterea frecvenței gustărilor, mai ales a aportului de zahăr și amidon și scăderea imunității din sarcină.