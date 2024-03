Lucru bun la… trei ani. "Și un bloc se ridică mai repede decât pasajul de la Tomis!"

„Când era deschis pasajul, treceam mereu prin el, chiar dacă, de foarte multe ori, mirosea îngrozitor acolo. Măcar eram în siguranţă şi nu riscam să mă calce vreo maşină”, ne-a declarat Daniel M. Manuela I. are 77 de ani. Femeia este vizibil afectată de o coxartroză care nu-i dă pace în nicio zi, după spusele ei. „Eu mă mişc mai greu, din cauza durerilor pe care le am. Îmi este greu să merg şi, recunosc, uneori am traversat pe unde nu trebuia. Mi-am zis mereu că nu mai fac acest lucru. Luna trecută, m-am speriat foarte tare, când am traversat. În acelaşi timp, o maşină gonea în viteză pe stradă. Noroc că şoferul m-a văzut şi a oprit la timp. Am crezut că mor, iar din acel moment am decis că nu mai trec decât pe unde trebuie”, ne-a mărturisit septuagenara.











După cum se ştie, strada Mihai Viteazu este una intens circulată.





Din păcate, lumea nu vrea să înţeleagă că doar câţiva metri de mers în plus le salvează viaţa. „Recunosc că, din grabă, am mai traversat aiurea, dar nu pot să pierd timp mergând până la prima trecere de pietoni. Și un bloc se ridică mai repede decât pasajul de la Tomis”, a adăugat Emil P.











Reamintim că pasajul din apropierea Tomis Mall, de pe strada Ştefan cel Mare, a fost reabilitat în urmă cu opt ani, dar, din nefericire, după numai cinci ani, acesta a început să revină la forma iniţială: tencuiala de pe pereţi a căzut, scările s-au crăpat din nou, iar Galeria de artă „Virgil Coman” s-a distrus văzând cu ochii, de la o zi la alta, locul evenimentelor culturale, al expoziţiilor de pictură şi fotografie fiind cuprins de mirosul pestilenţial de urină. Bineînţeles, pietonii au început să evite să mai treacă prin pasajul subteran, în condiţiile în care, de foarte multe ori, acolo îşi făceau veacul şi oamenii străzii, cu izul şi comportamentul lor specific. Când va fi redeschis acest pasaj rămâne o necunoscută. Potrivit reprezentanților Primăriei Constanța, pasajul este prins în proiectul privind îmbunătățirea mobilității în zona centrală a orașului, lucrările urmând a fi încheiate în cursul acestui an. „La finalizarea lucrărilor, treptele și pardoseala vor fi placate cu granit și de asemenea va fi montată o platformă automatizată care să asigure accesul persoanelor cu dizabilităţi în interiorul pasajului pietonal”, a declarat purtătorul de cuvânt al primăriei, Luminiţa Lare, pentru „Cuget Liber”.





Reabilitarea străzii Ștefan cel Mare a început în anul 2021. Lucrările au schimbat, efectiv, imaginea întregii zone şi încet-încet se apropie de final. Din păcate, pasajul care le permitea tuturor deplasarea în siguranţă dintr-o parte într-alta nu a fost încă finalizat, iar oamenii continuă să își pună zilnic viața în pericol. De ce spunem acest lucru? Pentru că, după cum se poate vedea din fotografii, pasajul subteran încă este în lucru, iar oamenii, evident, din comoditate sau lipsă de timp, aleg să nu mai meargă până la trecerile de pietoni și traversează strada neregulamentar.