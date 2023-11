Noiembrie, luna dedicată diabetului. Aproape jumătate din cazuri sunt nediagnosticate!

La nivel mondial, în luna noiembrie se realizează o serie de acțiuni, de evenimente de conștientizare și de prevenire a diabetului zaharat. Pentru acest an, Tema Zilei Mondiale a Diabetului este „Accesul la îngrijirea diabetului”. Campania se concentrează pe importanța cunoașterii riscului de diabet de tip 2 pentru a ajuta la întârzierea sau prevenirea afecțiunii. Sunt subliniate, totodată, impactul complicațiilor legate de diabet și importanța de a avea acces la informațiile și îngrijirea potrivite pentru a asigura un tratament în timp util.1 din 10 adulți din întreaga lume are diabet. De asemenea, statisticile arată că peste 90% au diabet de tip 2. Aproape jumătate din cazuri nu sunt încă diagnosticate. Numărul pacienților diabetici a crescut cu o treime în 5 ani.La Constanța, numărul pacienților incluși în Programul Național de Diabet este mai mare decât numărul bolnavilor din toate celelalte nouă programe naționale la un loc.Asociația Lions Club Constanța, Asociația copiilor și tinerilor cu diabet din județul Constanța „Sweet Land” și Centrul Comercial Tom Constanța ne reamintesc că suntem în perioada din an când putem conștientiza diabetul zaharat ca problemă de sănătate publică. Simbolul internațional pentru diabet este cercul albastru.