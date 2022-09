O nouă carte a dr. Octavian Unc, lansată post mortem, la Iaşi

În urmă cu aproximativ trei ani, dr. Octavian Dumitru Unc anunța lansarea unei noi cărți de istorie a medicinei, intitulată „Un veac de chirurgie constănțeană”, pe care, asemenea unui adevărat patriot, o gândise în ideea sărbătoririi centenarului Marii Uniri. Cartea configurează un segment important al vieții tomitane pe parcursul a 100 de ani, prezentând și figuri proeminente ale medicinei dobrogene, despre a căror contribuție prof. univ. dr. Unc considera că nu este îndeajuns de apreciată și cunoscută. Din păcate, un an mai târziu, medicul constănţean a decedat, iar lucrarea menţionată nu a mai putut fi lansată. Drept omagiu adus pasiunii medicului pentru istorie, un capitol din carte va fi lansat vineri, 16 septembrie 2022, în cadrul celei de-a 48-a ediții a Congresului Internațional de Istoria Medicinei, găzduită de Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași. Ne referim la un capitol din acest volum, acum sub forma unei cărţi, care îi este dedicat dr. Coralia Cornățeanu (1902-2000), destin medical de pe care prof. Unc șterge pentru prima dată colbul uitării, recunoscându-i meritul de a fi fost fondatoarea Chirurgiei Ginecologice și a Maternității din Constanța. La rugămintea familiei dr. Cornățeanu, care i-a pus la dispoziție autorului fotografii și documente ce au permis reconstituirea biografiei acestei remarcabile femei medic, capitolul a fost publicat în luna august 2022 sub titlul „Coralia Cornățeanu: fondatoarea chirurgiei ginecologice și a maternității din Constanța”.