Strategia națională de vaccinare, o prioritate pentru Ministerul Sănătăţii

La acest moment, Ministerul Sănătăţii pune mare accent pe vaccinarea populaţiei. Ca urmare, proiectul de act normativ (HG) aflat zilele acestea în transparență decizională este menit să asigure acces echitabil la vaccinare pentru oricine, oricând și la orice vârstă. Menţionăm că strategia de vaccinare nu impune vaccinarea obligatorie, dar le dă dreptul tuturor, mai ales pacienților cu boli cronice, să se vaccineze gratuit, dacă doresc. Reprezentanţii instituţiei precizează că proiectul are ca scop atingerea beneficiilor maxime ale vaccinării în ţara noastră, prin asigurarea accesului echitabil la servicii de vaccinare sigure și eficace, care să contribuie la o stare de sănătate mai bună a populației.De exemplu, în școli, vaccinarea nu va fi obligatoriei. Prin ordin comun al ministrului Sănătății și cel al Educației, sunt prevăzute măsuri care trebuie luate de unitatea de învățământ în situații epidemiologice speciale (de exemplu, focar de rujeolă). În această situație, copiii nevaccinați trebuie să rămână la domiciliu, până la stingerea focarului, pentru a fi protejați împotriva bolii.Proiectul de HG are nouă mari obiective generale și obiective specifice. Cele mai importante sunt reprezentate de creșterea cunoașterii și încrederii în vaccinarea anti-HPV, asigurarea accesului la vaccinare pentru cei cu risc mai mare de a contracta boli prevenibile prin vaccinare. Totodată, se urmăreşte asigurarea continuității programului de vaccinare în timpul situațiilor de urgență, prin detectarea precoce și răspunsul rapid în cazul focarelor cauzate de boli infecțioase prevenibile prin vaccinare, creșterea capacității de supraveghere a acestora etc. „Neîncrederea în vaccinarea anti-Covid nu trebuie să afecteze vaccinarea cu vaccinurile tradiționale care au menținut sănătoase generații de români”, au precizat specialiştii din cadrul ministerului.