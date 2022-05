Alergătorii de cursă lungă îşi dau din nou întâlnire la Maratonul Nisipului

După doi ani de pandemie, Constanţa dă ReStart evenimentelor sportive de masă. În data de 21 mai, pe plaja NeverSea din Constanţa, va avea loc a VII-a ediţie a Maratonului Nisipului, cea mai mare competiţie de anduranţă din Europa desfăşurată integral pe nisip.Eveniment sportiv internaţional, Maratonul Nisipului este organizat de Asociaţia Sportivă SanaSport, în parteneriat cu Primăria Constanţa, Direcţia Judeţeană de Sport şi Tineret Constanţa şi Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea Litoral.Maratonul Nisipului, care se adresează atât alergătorilor amatori, cât şi sportivilor de performanţă, conţine patru probe competitive (maraton, semimaraton, cursa de 10 km şi de 5 km) şi două curse populare - crosul Family Run şi Campionii Şcolii, care au menirea de a-i aduce mai aproape de sport atât pe părinţi, cât mai ales pe copiii acestora, dar şi de a lupta împotriva cancerului prin asigurarea de tratamente medicale la domiciliu pentru copii din judeţul Constanţa - proiectul social iniţiat de către Asociaţia „Dăruieşte Aripi”.„După doi ani foarte grei, în care fiecare dintre noi am fost constrânşi să renunţăm la multe hobby-uri şi activităţi relaxante din cauza pandemiei Covid-19, iată că, în 2022, am reuşit să dăm Restart sportului de masă şi vom alerga împreună cu sute de sportivi amatori şi profesionişti la cea mai mare competiţie de anduranţă din Europa desfăşurată integral pe nisip, Maratonul Nisipului.În acest an, avem o schimbare notabilă faţă de anii anteriori, şi anume locul de desfăşurare nu o să mai fie staţiunea Mamaia, cum i-am obişnuit până acum pe participanţi, ci plaja NeverSea din Constanţa. Tot ce ne dorim este să vedem feţe zâmbitoare din nou, să ne bucurăm de mare, de soare şi de prietenii pe care nu i-am văzut de o perioadă lungă de timp.Aşadar, invităm constănţenii să sărbătorim împreuna Ziua Municipiului Constanţa şi să strigăm: La mulţi ani, Elena! La mulţi ani, Constantin! La mulţi ani, Constanţa! La mulţi ani Maratonul Nisipului!”, a declarat Daniel Antonaru, preşedintele Asociaţiei SanaSport şi organizatorul evenimentului internaţional Maratonul Nisipului.Înscrierile la Maratonul Nisipului 2022 se pot face online, pe site-ul www.maratonulnisipului.ro.XXXAtleţii români Andrei Toader, Andrei Niculiţă şi Florentina Iuşco au obţinut victorii în cadrul reuniunii internaţionale Vergotia din insula elenă Kefalonia.Astfel, Rareş Toader a câştigat proba de aruncare a greutăţii, cu 20,71 metri - record al competiţiei şi totodată cea mai bună performanţă a sa în acest sezon.„Sunt mulţumit, este un rezultat bun pentru primul concurs în aer liber”, a transmis Rareş Toader.Cu timpul de 48 secunde, 44 sutimi, Andrei Niculiţă s-a impus în finala de la 400 m, în timp ce Florentina Iuşco a câştigat la săritura în lungime, cu 6,37 metri.Foto: Facebook / SanaSport / Maratonul Nisipului