Naționala feminină U17 de fotbal a României, susținută din tribună de tineri cu sindrom Down

În săptămâna de acțiune CAFE (Centrul pentru Acces la Fotbal în Europa), echipa națională a României feminin U17 a beneficiat de susținerea din tribune a mai multor tineri cu sindrom Down. Reprezentativa noastră găzduiește la Centrul Național de Fotbal Buftea turneul de calificare la EURO 2023. Tinerii fac parte din Asociația Down Plus București și sunt ei înșiși practicanți ai fotbalului și ai altor sporturi. Sub îndrumarea președintei asociației, Georgeta Bucur, ei au susținut frenetic naționala României în partida de sâmbătă, împotriva reprezentativei Poloniei. La finalul meciului, pierdut de românce, tinerii cu sindrom Down au mers pe teren, unde le-au consolat cu câte o îmbrățișare pe tinerele jucătoare.În această săptămână, la inițiativa CAFE și în parteneriat cu UEFA, se încurajează participarea persoanelor cu dizabilități la meciuri de fotbal. Sub sloganul „Total Access” se promovează activitățile de integrare a persoanelor cu nevoi speciale în universul fotbalului. Astfel de acțiuni se înscriu și în Strategia de sustenabilitate a FRF, care și-a propus ca în perioada 2022-2030 să monitorizeze și să se asigurare că mediul fotbalistic și infrastructura care deservește fenomenul sunt accesibile pentru oricine dorește să participe, ca practicant sau suporter, indiferent de abilitățile personale.