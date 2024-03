Nicolae Dică e gata să revină în antrenorat, după doar 3 zile: "Este clubul pe care-l iubesc"

Nicolae Dică și-a arătat disponibilitatea pentru FC Argeș, echipă la care a debutat în fotbalul mare. În prezent, gruparea piteșteană se află în Liga 2, iar antrenorul Eugen Neagoe (56 de ani) ar putea pleca în perioada următoare de la echipă.



„Am petrecut aproape o jumătate din viață la FC Argeș. Este clubul pe care-l iubesc, la care am mers la Liga 3 când era pe locul 7 și aveam un buget foarte mic, dar am promovat. Rămâne în inima mea și întotdeauna când va fi nevoie de mine la FC Argeș voi fi deschis, pentru că-mi doresc să ajut acest club indiferent de liga în care evoluează. Unul dintre visurile mele de când m-am apucat de antrenorat este să ajung cu FC Argeș în prima ligă. Întotdeauna FC Argeș va fi o opțiune pentru mine, iubesc acest club și am petrecut 18 ani din viața mea acolo. Am făcut ceva pentru acest club, mă mândresc că am jucat acolo”, a spus Nicolae Dică, la Digi Sport Special.





Nicolae Dică a evoluat ca jucător la FC Argeș până în anul 2004, după care a făcut trecerea la FCSB. Acesta a antrenat-o pe formația piteșteană în două rânduri până acum, o dată în Liga 3 și o dată în Liga 2.





Nicolae Dică (43 de ani) a fost demis de FC Voluntari după doar șapte jocuri, iar acum se gândește la marea sa dragoste.Nicolae Dică este în prezent liber de contract. Acesta a mai activat în acest sezon și pe banca celor de la FCU Craiova la începutul sezonului.