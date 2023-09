O investiţie necesară! Suprafaţă de joc la standarde europene, la Sala Sporturilor

Acesta a explicat că investiţia s-a făcut prin licitaţie publică, preţul de achiziţie fiind de 1,5 milioane lei fără TVA.



Iar reprezentanţii echipelor constănţene sunt încântaţi de calitatea noii suprafeţe.



„Are o aderenţă foarte bună, iar acest lucru contează foarte mult la schimbările de direcţie, la aterizări”, a explicat Cezar Bărăgău, preparator fizic al echipei masculine de baschet CSM Constanţa, completat de Andrei Grigore, component al echipei masculine de volei: „La volei, săriturile sunt predominante, iar noua suprafaţă ne va ajuta foarte mult şi la antrenamente, şi în meciurile oficiale. Elasticitatea contează foarte mult pentru articulaţiile gleznei, pentru menisc, vom putea acum să obţinem rezultate mai bune”.



„Calitatea parchetului este foarte importantă, diferenţa se simte. Am atins un standard european, cu atât mai mult cu cât suntem calificate în cupele europene”, a adăugat baschetbalista Annemarie Godri-Părău, în timp ce handbalistul Ionuţ Nistor a transmis mesajul de mulţumire din partea colegilor săi.



Investiţii masive se vor face şi în Complexul Sportiv „Badea Cârţan”, însă asupra acestui subiect vom reveni într-o ediţie viitoare.





Rămasă în urmă la capitolul infrastructură, Constanţa sportivă face paşi importanţi pentru a recupera terenul pierdut. Iar una dintre marile dorinţe ale sportivilor constănţeni a devenit realitate: Sala Sporturilor are o nouă suprafaţă de joc, la standarde europene, lucru apreciat de reprezentanţii echipelor constănţene în cadrul conferinţei de presă organizate, marţi, 26 septembrie, de CSM Constanţa şi Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret (DJST) Constanţa.„Suprafaţa de joc existentă, care a şi fost păstrată, în conservare, sub cea nouă, avea mai bine de 20 de ani, era uzată din punct de vedere fizic şi moral. Sunt alături de eroii fără pelerină şi vă asigur că, atât timp cât mă voi afla la conducerea acestui club, voi încerca să le ofer sportivilor cele mai bune condiţii de pregătire. Oricâte probleme ar fi, nu vom ceda!Vechea suprafaţă de joc trebuia mereu cârpită, se făceau mari eforturi pentru a nu ceda sub greutatea sportivilor, pentru a se disputa meciuri la Constanţa era nevoie de derogări peste derogări. Mă bucur că am găsit înţelegere la DJST, avem acum cea mai modernă suprafaţă de joc. Este portabilă, iar în perspectiva finalizării Sălii Polivalente, poate fi montată fără probleme acolo”, a declarat directorul CSM Constanţa, Andrei Talpeş.