România face cinci schimbări în primul XV pentru semifinala Rugby Europe Championship 2024 cu Georgia

Stafful tehnic al echipei naţionale a României a stabilit echipa pentru partida cu Georgia, din semifinala Rugby Europe Championship 2024, în primul XV fiind făcute cinci modificări faţă de formaţia care a început partida cu Portugalia, informează site-ul oficial al Federaţiei Române de Rugby.Astfel, linia întâi este schimbată în totalitate, cu Hartig, Bărdaşu şi Bălan începând meciul, în linia a treia a revenit Ser, iar pe treisferturi este o singură schimbare, cu Pop, care va juca pe postul de centru. Căpitanul echipei este Marius Simionescu.După meciul cu Portugalia, România i-a pierdut pe Cojocaru şi Gontineac, accidentaţi, iar Gordaş s-a accidentat la antrenamentul pe care echipa l-a făcut marţi, la Snagov.„Au fost zile bune, cu excepţia accidentărilor care au apărut, am pierdut încă trei jucători, iar dacă e să tragem linie în acest moment nu avem 22 de jucători, jucători care sunt în primul XV. Nu spun asta ca să căutăm scuze, ci ca să se înţeleagă că încercăm să găsim cele mai bune soluţii pentru a avea o performanţă cât mai bună. Totuşi, este greu să suplinim absenţa pe unele posturi cheie, însă trebuie să privim înainte şi să aşteptăm zile mai bune, în care putem fi toţi aici. Este pentru prima dată când mă confrunt cu acest lucru, cu gestionarea atâtor accidentări, nu este deloc uşor pentru că mi-aş dori să fiu concentrat doar pe partea ce ţine de joc, însă trebuie să investesc multă energie în a găsi soluţii optime de fiecare dată. De exemplu, pentru acest meci am rămas marţi fără pilier dreapta, am găsit azi noapte o soluţie, ni se va alătura direct în Georgia vineri dimineaţă, deci lucrurile nu sunt uşoare. Încercăm să rezolvăm totul pentru grup pentru că băieţii merită asta, oricum am ştiut înainte de Campionatul European că lucrurile ar putea să fie dificile, însă nu îmi închipuiam că va fi chiar aşa”, a declarat antrenorul David Gerard.