Rugby-ul constănţean are viitor. Tomitanii, start cu dreptul la U16

Rugby-ul nu este doar un sport, este un mod de viaţă şi asta o demonstrează în fiecare zi copiii din toată România care aleg să practice această disciplină. La Constanţa, rugby-ul a fost întotdeauna la înălţime, însă de ceva timp, la nivel de seniori, lucrurile au cam început să scârţâie.În schimb, putem spune că rugby-ul constănţean are viitor pentru că Asociaţia Tomitanii Constanţa are grijă de acest lucru.Zilnic, pe stadionul „Mihail Naca” din strada Primăverii, zeci de copii, poate chiar sute, se antrenează din greu pentru a-şi urma ţelul în viaţă.Toate acestea nu ar fi fost posibile fără preşedintele Asociaţiei Tomitanii, Cristian Cojocaru, cel care face totul ca aceşti copii să reuşească în viaţă.„Zilnic sunt aici cu aceşti copii. Ei pentru mine sunt totul. Încerc să mă ocup nu doar de antrenamentele lor, ci şi de educaţia lor. Îi învăţ în fiecare zi că trebuie să meargă la şcoală, să fie inteligenţi. Apoi, dacă fac asta, va veni succesul şi pe plan sportiv. Ne ocupăm aşa cum putem de această bază pentru a o menţine. Copiii se antrenează, apoi încearcă să pună în practică ce au învăţat la antrenament, la ora meciului. Este o muncă grea, dar foarte, foarte frumoasă”, ne-a declarat Cristian Cojocaru.Noul sezon a început pentru Tomitanii Constanţa şi a început cu un succes. La începutul lunii octombrie echipa U16 a constănţenilor a dat piept cu Colegiul Tehnic Dinicu Golescu şi a făcut un super meci pe care l-a câştigat cu scorul de 42-17.Un start perfect de campionat pentru Tomitanii Constanţa, care speră să termine actuala stagiune cât mai sus în clasament.La meciul de care am amintit mai sus, în tribune au fost foarte mulţi spectatori, părinţi ai sportivilor, rude, dar şi iubitori ai rugby-ului.Aceştia au creat o atmosferă de vis şi le-au dat aripi micuţilor sportivi pentru a încheia cu un succes partida.Nu doar echipa Under 16 a Tomitanilor are parte de succese. Reamintim că în vara acestui an, echipele U14 şi U15 au obţinut rezultate fabuloase cu care Cristian Cojocaru se mândreşte şi acum.„Ne aflăm în fața unui moment foarte important. Am reușit să obținem aceste diplome și medalii după o muncă foarte grea. Acești copii muncesc zi de zi la antrenamente și noi suntem aici ca să îi ajutăm. Au avut meciuri pe stadionul Arcul de Triumf. Au văzut ce înseamnă o atmosferă foarte frumoasă. Ați văzut și la meciurile noastre de acasă ce atmosferă este. Vin părinții copiilor și rudele și fac galerie. Mulți dintre acești copii vor ajunge la seniori și vor face performanță. Veți vedea. Rugby-ul este un fenomen minunat și nu trebuie să se piardă. Le mulțumim tuturor celor care au fost și vor fi alături de noi în continuare”, declara atunci Cristian Cojocaru.