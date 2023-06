Şefa Federaţiei de Natație a răbufnit după anunțul desființării Ministerului Sportului: ‘Am plâns mult!’

Anunţ devastator după desfiinţarea Ministerului Sportului. Camelia Potec, șefa Federației Române de Natație și Pentatlon Modern s-a enervat cumplit.Camelia Potec nu s-a putut abține după ce a aflat că Ministerul Sportului se va transforma în Agenție pentru Sport. Fosta mare campioană nu s-a ferit de cuvinte. Aceasta a vorbit despre relația pe care a avut-o cu fostul ministru, Eduard Novak.„Sunt foarte multe lucruri. Trebuie să vedem cine o să conducă această agenție, am înțeles că acum este și lista cu miniștri, cu secretarii… Nu am văzut cine va conduce această agenție. O să fie un secretar de stat, dar eu sper să fie un om din sport care să cunoască problemele sportului. Iar dacă nu, atunci să fie un om deschis la minte să asculte părerea celor din sport pentru a funcționa spre normal. Există niște proiecte care trebuie să le continuăm, avem nevoie de la finanțare până la o funcționalitate a tuturor programelor și proiectelor”, a declarat Camelia Potec pentru sportbull.roÎntrebată cum a fost relația cu ministrul Eduard Novak, marea sportivă a răspuns: “Cu bune și rele. Nu pot să spun că relația dinte natație și domnul ministru a fost una extraordinar de proastă, au fost momente bune, au fost momente în care ne-a întins mâna și ne-a sprjinit, chiar dacă asta s-a întâmplat târziu. Nu pot să spun că a fost o relație foarte rea, ci una cu probleme pe parcurs, dar care s-au rezolvat”, a mai spus Camelia Potec.Camelia Potec speră ca Elisabeta Lipă să conducă Agenția pentru Sport.“Știu că se vorbește despre trei oameni (n.r. din sport) care ar putea veni la conducerea acestei agenții, dar decizia nu stă la noi, la oamenii din sport. Nu am fost întrebați, e o decizie politică.Eu sunt aici pentru sportul românesc ca vicepreședinte COSR și o să îmi aduc aportul cu tot ce mi se va cere. Eu cred că oricine vine ar trebuie să fie pasionat de sport, să își dorească să progreseze. Doamna Lipsă are experientă, ambiție, este curajoasă și pasionată. Este unul dintre oamenii care poate să bată cu pumnul în masă atunci când nu primește ce își dorește”, a mai spus Camelia Potec.Potec: „Am plâns foarte mult! Eu sunt optimistă, dar speră să nu fie mai rău decât până acum! Noi ne facem bine treaba, avem obiective, am avut mereu obiective. Chiar dacă la început nu păreau extraordinare ca să păcălim bugetul, să ne punem 50 de medalii la început de drum. A fost clar că nu vom lua medalii în prima parte a mandatului meu, în 2013. Am avut buget foarte mic, dar l-am triplat. Suntem departe de adevăr. Anul ăsta avem obiective normale, clare.Eu vorbesc târziu, atunci când nu mai văd nicio soluție. Câteodată cuțitul ajunge la os, nu avem încotro.Anul trecut mai aveam o lună până la organizarea Campionatelor Europene de juniori, iar noi nu aveam buget. Eram trimiși de la un departament la altul, de la un minister la altul. Toată lumea ridica din umeri. Am plâns foarte mult, de multe ori mai și cedez. Dar nu am luat în considerare că trebuie să renunț. Datoria mea e să găsesc soluții și să facem ceea ce îmi propun. Este adevărat că nu mai avem Ministerul Sportului, avem o agenție. Eu sunt optimistă, dar speră să nu fie mai rău decât până acum. Trebuie să găsim soluții și să promovăm țara și sportul românesc așa cum trebuie”, a mai spus Camelia Potec.