Ce zice presa internațională despre demisia lui Nicolae Ciucă. “Noul cabinet s-ar putea confrunta cu tensiuni sociale”

Premierul României, Nicolae Ciucă, și-a dat demisia luni, ca parte a unui acord al coaliţiei de guvernare pentru un prim-ministru prin rotaţie, menit să asigure stabilitate, dar care a blocat elaborarea politicilor şi a întârziat fondurile de redresare ale Uniunii Europene, relatează Reuters.Liberalii de centru-dreapta ai lui Ciucă şi foştii lor rivali, social-democraţii de stânga (PSD), au format un guvern de mare coaliţie la sfârşitul anului 2021, împreună cu un partener minoritar, UDMR, în urma prăbuşirii unui cabinet centrist după mai puţin de un an de mandat. La momentul respectiv, principalele partide au convenit să facă o rotaţie a prim-miniştrilor, liderul liberalilor, Ciucă, fiind primul care urma să deţină funcţia. Acum, este de aşteptat ca preşedintele Klaus Iohannis să îl desemneze pe liderul Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, ca viitor prim-ministru, urmând ca acesta să fie votat în Parlament la sfârşitul acestei săptămâni, explică Reuters.Ciolacu, notează Reuters, a declarat că vede actuala coaliţie mergând mai departe chiar şi după alegerile generale din 2024, pentru continuarea politicilor.România, unul dintre cele mai puţin dezvoltate state din UE, a avut 11 prim-miniştri de când a aderat la bloc în 2007, menţionează agenţia britanică de presă.Potrivit Reuters, noul cabinet s-ar putea confrunta cu tensiuni sociale din partea unui sector public nemulţumit de salarii, precum şi cu presiuni pentru aplicarea reformelor economice deja întârziate, convenite cu Comisia Europeană în schimbul fondurilor de redresare. Între timp, România trebuie să îşi reducă deficitul bugetar consolidat sub pragul de 3% impus de UE până în 2024, când vor avea loc alegeri prezidenţiale, generale, locale şi europene.Cele două partide principale au adesea neînţelegeri în privinţa unor măsuri politice cheie, inclusiv un impozit forfetar pe venit, un element moştenit de liberali pe care PSD vrea să îl înlocuiască cu o impozitare progresivă, menţionează Reuters, care notează că leul românesc a scăzut cu 0,1% faţă de euro, luni, ca urmare a debutului rotativei guvernamentale.XXXAgenţia Bloomberg relatează, de asemenea, că premierul român Nicolae Ciucă a demisionat pentru a ceda funcţia partenerului de coaliţie, în cadrul unui acord de împărţire a puterii menit să menţină stabilitatea „într-o ţară zguduită de tulburări politice”.Ciucă, un general de armată în retragere, în vârstă de 56 de ani, s-a dat la o parte, după aproape 19 luni la putere, pentru a-i permite liderului social-democrat Marcel Ciolacu să ocupe fotoloul de prim-ministru. Ambii au convenit acest schimb în 2021, după ce România a avut şapte prim-miniştri în mai puţin de un deceniu, notează şi Bloomberg, care menţionează că rotativa a fost amânată cu câteva săptămâni din cauza unei greve a profesorilor. După mai multe încercări eşuate, Ciucă a reuşit să convingă sindicatele să renunţe la protest prin aprobarea unor salarii mai mari şi prin promisiunea de a îmbunătăţi condiţiile de muncă, arată Bloomberg.Acordul dintre Ciucă şi Ciolacu a oferit o aparenţă de stabilitate, permiţând coaliţiei de guvernare să apeleze la fondurile Uniunii Europene şi să accelereze lucrările la proiectele de infrastructură amânate de mult timp, „menite să ridice standardele de trai în economia în curs de dezvoltare a statului balcanic”, scrie Bloomberg.Agenţia specializată în ştiri economice notează că anul trecut, România a atras investiţii străine directe record, de aproape 11 miliarde de euro, şi este de aşteaptat ca Ciolacu să continue să sprijine proiectele de infrastructură. El a promis, de asemenea, că va respecta promisiunile de reducere a deficitului bugetar al României la limita de 3%, stabilită de blocul comunitar pentru anul viitor. Dar, în calitate de social-democrat, el ar putea fi înclinat şi să majoreze salariile şi pensiile din sectorul public, în timp ce alţi lucrători de stat protestează şi pun presiune asupra cabinetului, cerând salarii mai mari după cea mai mare inflaţie din ultimele două decenii, arată Bloomberg.După consultări cu preşedintele Klaus Iohannis, care, conform Constituţiei, are dreptul de a nominaliza premierul, Ciolacu, dacă va fi desemnat, are la dispoziţie până la 10 zile pentru a prezenta un cabinet şi a obţine aprobarea parlamentului. Iohannis a declarat anterior că nu se va opune schimbului de la putere dacă există un acord în interiorul coaliţiei, precizează Bloomberg.XXXŞtirea că premierul României, Nicolae Ciucă, a demisionat are spaţii generoase alocate şi în presa bulgară, după ce la Sofia s-a convenit recent un model asemănător de rotativă guvernamentală. La 6 iunie, premierul Nikolai Denkov a fost ales prim-ministru al Bulgariei prin rotaţie. După 9 luni, el va fi înlocuit de actualul ministru de externe şi vicepremier - fostul comisar european Mariya Gabriel, aminteşte Novinite.com.În România, liderul liberalilor i-a predat ştafeta preşedintelui Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu. Rotaţia puterii ar fi trebuit să aibă loc încă din 26 mai, dar planurile au fost zădărnicite din cauza grevei profesorilor, care a început pe 22 mai, notează site-ul de ştiri din Bulgaria.De asemenea, Novinte.com menţionează că urma să aibă loc o întâlnire între partenerii de coaliţie pentru a definitiva programul de guvernare, iar UDMR a anunţat deja că nu va participa şi că ar putea părăsi coaliţia dacă va fi „pus la colţ” după remaniere.Guvernul lui Ciolacu va avea mai puţine ministere după ce turismul va trece la Ministerul Economiei, iar sportul la Ministerul Familiei. „Astăzi, Nicolae Ciucă i-a lăsat succesorului său Marcel Ciolacu, în clădirea Guvernului, mai multe icoane şi drapelele Forţelor Aeriene, Navale şi Terestre şi ale Statului Major General”, notează Novinite.XXXAgenţia naţională de presă BTA relatează, de asemenea, pe larg despre procedurile constituţionale care urmează după demisia lui Nicolae Ciucă.