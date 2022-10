Filmul „Tar” a primit cele mai multe nominalizări la Gotham Awards

Filmul „Tar”, cu Cate Blanchett în rolul unei dirijoare de muzică clasică, a primit marţi cele mai multe nominalizări, cinci, la ediţia din acest an a premiilor Gotham, dedicate cinematografiei independente, informează variety.com.Gotham Awards reprezintă o etapă importantă în sezonul premiilor cinematografice, în special pentru filmele independente, realizate cu bugete mai mici de 35 de milioane de dolari, care încearcă să impresioneze apoi şi la gala premiilor Oscar.După pelicula „Tar”, regizată de Todd Field, în clasamentul filmelor cu nominalizări multiple urmează lungmetrajul „Aftersun”, care va concura la patru categorii, şi filmele „Everything Everywhere All at Once”, „The Inspection” şi „Women Talking”, care au primit fiecare trei nominalizări.Cea de-a 31-a gală Gotham Awards va avea loc pe 29 noiembrie la clubul Cipriani din New York. Actorii Adam Sandler şi Michelle Williams vor fi recompensaţi cu premii onorifice.