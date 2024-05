Emoții pentru trupa Teatrului de Stat. Astă-seară, Gala Premiilor UNITER

Astă-seară, de la ora 19.00, în Sala „Ion Caramitru" a Teatrului Național București are loc a 32-a ediție a Galei Premiilor UNITER transmisă online pe uniter.ro și în direct pe TVR Cultural. Începând cu ora 18.00 telespectatorii pot urmări evenimentul de covor roșu transmis în direct pe www.uniter.ro, conturile de Facebook și YouTube ale UNITER, unde vom putea urmări sosirea artiștilor și a invitaților, dar și declarațiile lor de dinaintea spectacolului, în scurte interviuri cu jurnalistul Ana Maria Onisei.La ora 21.00, în pauza spectacolului, rămânem pe www.uniter.ro și Facebook pentru partea a doua a evenimentului de covor roșu, cu declarații la cald ale artiștilor care au câștigat sau nu în prima parte.Regizorul Bobi Pricop împreună cu scenograful Cosmin Florea sunt creatorii spectacolului Galei UNITER 2024. Ediția din acest an pune un accent pe ideea de deschidere. Gala UNITER este un eveniment festiv și elegant, o celebrare a universului teatral din România; totodată, însă, rolul ei este de aduce artiști din toate generațiile ÎMPREUNĂ, de a continua și accentua cooperarea acestora. Este o Gală care are în vedere pe toată lumea, care aduce toți artiștii laolaltă, indiferent de vârstă, și care îi sărbătorește pe toți ÎMPREUNĂ.15 categorii de premii cu nominalizări, 5 premii de întreaga activitate, 1 premiu de excelență, 3 premii speciale, Premiul președintelui și Premiul British Council, acestea sunt cele care formează palmaresul Galei Premiilor UNITER 2024. Anul acesta, în urma identificării nevoii provenite din evoluția și interconectarea teatrului cu noile tehnologii, au apărut patru noi categorii de premii: Cel mai bun spectacol de teatru de animaţie / teatru pentru copii; Cea mai bună muzică originală şi sound design, Cel mai bun video design, Cel mai bun lighting design.Colegii artiștilor nominalizați sunt alături de ei și îi susțin în competiția pentru trofeul UNITER. Mesaje video pline de energie și creativitate venite din partea colegilor de breaslă rulează pe site-ul uniter.ro, pe conturile oficiale ale UNITER de Facebook, Instagram și YouTube, și invită publicul să își susțină favoriții votându-i pe site până în data de 27 mai, ora 11.00.Juriul Galei Premiilor UNITER 2024 care va decide câștigătorii, pe baza nominalizărilor este format din: Richard Balint (actor), Alexandru Berceanu (regizor de teatru și film), Doru Mareș (critic de teatru), Viorica Petrovici (scenograf) și Maria Zărnescu (critic de teatru).Actorul Ștefan Mihai, de la Teatrul de Stat, este nominalizat la premiul pentru Cel mai bun actor în rol secundar, în cadrul premiilor UNITER, 2024, pentru rolul din spectacolul „10 lucruri pe care le-am pierdut la Festivalul Mamaia”, de Gabriel Sandu, la Teatrul de Stat Constanța.Iar Ramona Niculae este nominalizată la secțiunea Cel mai bun debut pentru rolul Crina din spectacolul „10 lucruri pe care le-am pierdut la festivalul de la Mamaia”.