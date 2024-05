Tradiții legate de trecerea pe sub masă în Vinerea Mare

Vinerea Mare sau Vinerea Seacă, atunci când se scoate Sfântul Epitaf înseamnă scoaterea unei mese în mijlocul bisericii, punerea pe o masă a sfântului și trecerea pe sub acesta. Se spune că trebuie să treci de trei ori pentru a te feri de boli și a avea noroc tot anul. În Vinerea Mare se ține post negru și nu se face treabă.În Vinerea Mare, în toate bisericile se săvârșește după slujba Ceasurilor împărătești, slujba Vecerniei Mari în cadrul căreia se scoate în mijlocul bisericii Sfântul Epitaf.Potrivit tradiției, creștinii ortodocși sărută Sfânta Evanghelie, Sfânta Cruce şi Sfântul Epitaf, apoi trec pe sub masa pe care este așezat. Sfântul Epitaf rămâne spre închinare în mijlocul Bisericii până la slujba Deniei Prohodului.Totodată, în cadrul slujbei atât preoții, cât și credincioșii poartă în procesiune Sfântul Epitaf, în jurul bisericii, actualizând evenimentul înmormântării Mântuitorului.Trecerea pe sub masa cu Sfântul Epitaf se face, de regulă, în genunchi, se face într-o poziție în care toți creștinii vor să arate o maximă pietate față de icoana Mântuitorului mort şi pus în mormânt astfel încât să se înțeleagă că toți conștientizează că El a murit nu din vinovăția lui, ci ca să absolve în fața lui Dumnezeu propria noastră vinovăție, a fiecăruia în parte.De ce e bine să ţinem post în Vinerea MareÎn Vinerea Mare, oamenii rămân fără protecţie divină. În această zi de doliu, oamenii nu trebuie să consume nimic altceva în afară de apă, până ce soarele apune. Scopul acestui ritual este de a ne aminti de patimile pe care le-a suferit Mântuitorul Iisus Hristos înainte să moară. De asemenea, se spune că toţi cei care ţin post negru în Vinerea Mare vor fi feriţi de boli şi vor avea spor în toate lucrurile pe care doresc să le facă.