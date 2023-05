Ziua Regalității, celebrată la Muzeul de Istorie printr-o suită de evenimente

În fiecare an în România este marcată la această dată Ziua Regalităţii, legiferată drept sărbătoare naţională de către Camera Deputaţilor, în aprilie 2015. Ziua Regalităţii are o triplă semnificaţie legată de istoria României şi, înparticular, de Regele Carol I: la 10 mai 1866 Carol de Hohenzollern Sigmaringen a sosit la București și a depus în fața Parlamentului României jurământul de credință, fiind încoronat Principe al României, cu numele Carol I. Un alt eveniment marcant al istoriei noastre naționale a fost proclamarea de către Principele Carol I, la 10 mai 1877, a Independenței României, cucerită ulterior de țara noastră pe câmpul de luptă în timpul războiului ruso-româno-turc din anii 1877-1878. În fine, cea de-a treiasemnificație a acestei zile este legată de proclamarea țării noastre ca Regat, la 10 mai 1881, Carol I devenind astfel primul rege al României.În celebrarea acestei zile, MINA Constanța a pregătit o serie de evenimente culturale dedicate Regalității și rolului pe care l-a avut în crearea statului național român modern și în desăvârșirea unității statale. Cu acest prilej, miercuri, 10 mai 2023, ora 17.00, va avea loc vernisajul expoziției „Regalitatea și Dobrogea”, un demers cultural organizat de Asociația Filateliștilor „Tomis“ Constanța, în colaborare cu MINA Constanța și sub patronajul Consiliul Județean Constanța.Vernisajul va fi urmat de lansarea nr. 6 (136) al revistei „Magazin de filatelie, cartofilie și numismatică“ (aprilie-mai 2023), ocazie cu care invitații vor avea posibilitatea să dezbată și să afle cum este reflectată imaginea Regalității în cartofilia și filatelia de epocă.În continuarea evenimentului, începând cu ora 18.00, la etajul II al muzeului se va realiza deschiderea oficială a expoziției itinerante „Serbările Încoronării (1922- 2022)“, un demers expozițional de excepție organizat de Muzeul Național Cotroceni în colaborare cu instituția constănțeană, în calitate de gazdă.