49,4 milioane tone în şapte luni! Creştere de 25% a traficului de cereale prin Portul Constanţa

În primele şapte luni ale anului 2023, traficul total de mărfuri a atins 49,4 milioane tone, faţă de 45 milioane tone în aceeaşi perioadă a anului 2022. Din traficul total, traficul maritim este de 37,8 milioane tone, iar cel fluvial de 11,6 milioane tone.„Creşterea de trafic înregistrată de la începutul anului este de 10%, evoluţia de până la acest moment confirmând faptul că Portul Constanţa se îndreaptă spre un nou record de trafic în 2023“, a declarat, miercuri, 16 august, directorul general al Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime SA Constanţa, Florin Vizan.Traficul de cereale a totalizat, în perioada analizată, 19 milioane tone, comparativ cu primele şapte luni ale anului 2022, creşterea fiind de 25,1%.Salturi semnificative de trafic s-au mai înregistrat la următoarele grupe de mărfuri: seminţe uleioase, fructe oleaginoase, petrol brut, produse petroliere, îngrăşăminte (naturale şi chimice), minereuri de fier, articole diverse.O creştere importantă se înregistrează şi în cazul containerelor, de la 4,5 milioane tone mărfuri la sfârşitul lunii iulie 2022, la 5,6 milioane tone în perioada similară a acestui an, creşterea fiind de 24,44%.Aceeaşi situaţie se regăseşte şi în numărul de TEU-uri, respectiv 448.884 TEU în primele şapte luni ale anului 2022, comparativ cu 476.066, în 2023, mai mult cu 6%.În schimb, scăderi de trafic au fost înregistrate, în principal, la petrol brut, combustibili minerali solizi, minereuri şi deşeuri neferoase, produse metalice, produse chimice.Traficul de mărfuri pe relaţia cu Ucraina, derulat prin Portul Constanţa în perioada ianuarie - iulie 2023, a înregistrat 12,5 milioane tone, din care 8,1 milioane tone sunt cereale.XXXMinisterul Transporturilor a cerut la rectificarea bugetară 16 miliarde lei, din care o proporţie covârşitoare va fi pentru investiţii, această sumă fiind necesară până la finalul anului, a declarat, în cadrul unei conferinţe de presă, ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu.„Rectificarea va fi pozitivă, ceea ce un prim lucru bun. Suma s-ar putea să fie mai mică decât am cerut noi, la Transporturi. Am cerut 16 miliarde de lei, justificat. Cred că suntem cei care cheltuim cel mai mult pe investiţii. Nu cred că este altcineva care să facă acest lucru în ritmul pe care îl facem noi, la Transporturi. Din 16 miliarde de lei, o proporţie covârşitoare este pentru investiţii.Acum să vedem care este suma prevăzută pentru rectificare, per total. Sigur că vor mai exista discuţii în zilele următoare”, a explicat Sorin Grindeanu.Întrebat dacă ministerul îşi permite să întârzie anumite proiecte în cazul în care nu obţine aceşti bani la rectificare, Grindeanu a subliniat că suma cerută este necesară până la finalul anului.„Mai există rectificări şi în octombrie, şi în noiembrie. Noi am cerut ceea ce aveam necesar până la sfârşitul anului. Sigur că aceste lucruri pot fi reglate şi în rectificările din această toamnă, dar sunt anumite lucruri care sunt urgente - şi pe care le vom susţine cu argumente, atunci când vom avea discuţiile finale legate de buget”, a precizat ministrul Transporturilor.