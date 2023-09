"Agricultura românească necesită susţinere, iar fermierii vor echitate şi solidaritate la nivel european"

Agricultura românească are nevoie de susţinere concretă, nu de vorbe. Dincolo de solidaritatea cu poporul ucrainean, fermierii autohtoni trebuie să fie ajutaţi să depăşească momentul de criză provocat de infuzia de cereale din ţara invadată de ruşi.Preţul cerealelor româneşti a scăzut dramatic, şoselele se deteriorează, din cauza „armatei” de TIR-uri ucrainene, în schimb costurile cu depozitarea cresc din zi în zi mai ceva ca Făt-Frumos. Trebuie intervenit rapid pentru a reglementa situaţia din agricultura românească, susţine Răzvan Filipescu, vicepreşedinte al Asociaţiei Producătorilor Agricoli din Dobrogea.„În ultimele săptămâni, am prezentat public problemele pe care le-ar genera anularea interdicţiei de import pentru cerealele ucrainene.Din bună credinţă şi independent de noi, am importat efectele războiului în ţară, iar Comisia Europeană trebuie să înţeleagă că nu poate fi solidară doar cu Ucraina, ci şi cu noi, care suntem direct afectaţi: infrastructura rutieră se deteriorează, se creează ambuteiaje, cozi kilometrice, preţurile la cereale au scăzut astfel încât fermierii români vând azi în pierdere sau nu le cumpără nimeni ori sunt amânaţi pentru livrare, din cauza lipsei spaţiilor, generând costuri mari cu depozitarea.Aceste situaţii se datorează şi faptului că prin România s-au exportat peste 20 milioane tone cereale din Ucraina”, a explicat Răzvan Filipescu.În opinia acestuia, se impun câteva măsuri de susţinere şi dezvoltare a infrastructurii portuare şi de compensare a celor afectaţi, cum ar fi:- Dezvoltarea Molului 3 şi 4, ceea ce ar aduce cu sine extinderea capacităţilor de operare, peste 10 noi dane de operare, de mare adâncime, peste 70 hectare de platforme pentru depozitare sau logistice;- Parcări de mare capacitate, 500 - 1.000 camioane, în incinta portului, dar şi în zona autostradă - Agigea, cu sisteme de afişaj şi ticketing moderne;- Acordarea de compensaţii producătorilor agricoli pentru a acoperi creşterea tarifelor de transport sau aferente depozitarii, după modelul polonez.„Mă bucur să văd că solicitările fermierilor români sunt susţinute de ministrul Agriculturii şi comisarul european pentru Agricultură, mă bucur să văd că şi ministrul Transporturilor solicită despăgubiri pentru a compensa pierderile generate de neprimirea în Schengen sau din cauza deteriorării infrastructurii rutiere de către TIR-urile ucrainene.În aşteptarea deciziei, asociaţiile de fermieri sunt mobilizate pentru reluarea protestelor. Agricultura românească necesită susţinere, iar fermierii nu acceptă dubla măsură, vor echitate şi într-adevăr solidaritate la nivel european”, a mai spus Răzvan Filipescu.Clubul Fermierilor solicită bani europeniFermierii români solicită prelungirea intedicţiei de import al cerealelor şi oleaginoaselor ucrainene după data de 15 septembrie 2023 pentru evitarea şi limitarea pierderilor fermierilor români, a reducerii competitivităţii şi slăbirea poziţiei României de exportator pe piaţa cerealelor, susţin reprezentanţii Clubului Fermierilor Români, într-o scrisoare deschisă adresată autorităţilor.„Atingerea termenului de expirare a măsurilor de tranzitare cu produse agricole din Ucraina (15 septembrie 2023) şi faptul că în tot acest timp nu a fost respectată în totalitate interdicţia de import local în statele est-europene ne poziţionează într-o situaţie de incertitudine care afectează major competitivitatea fermierilor din această regiune”, avertizează fermierii.Astfel, reprezentanţii Clubului Fermierilor Români solicită implementarea unor propuneri care să contribuie la revitalizarea sectorului şi creşterea competitivităţii fermelor româneşti.Prima propunere face referire la „asumarea de către Guvernul României a deciziei de prelungire unilaterală a interdicţiei - după 15.09.2023 - de import al cerealelor şi oleaginoaselor ucrainene pe întreaga durată a războiului, precum şi realizarea unor măsuri care să vizeze respectarea condiţiilor de tranzit, prin susţinerea unor controale riguroase”.Totodată, fermierii solicită susţinerea alocării din bugetul european a unor despăgubiri de cel puţin 30 euro/tonă pentru producătorii români, pentru compensarea creşterii tarifelor de transport, din cauza impactului importurilor şi presiunii tranzitului de cereale ucrainene pe teritoriul ţării noastre.Pe de altă parte, fermierii români propun „realizarea demersurilor necesare pentru implementarea urgentă a proiectului Credit Agricol, demers care poate contribui la susţinerea stabilităţii financiare a fermierilor români, în principal legat de facturile scadente în această toamnă, respectiv posibilitatea oferirii unor noi speranţe de continuare a activităţii economice a antreprenorilor din domeniu”.Pierderi de peste trei miliarde euroPotrivit sursei citate, România a pierdut peste trei miliarde euro doar în cazul valorificării cerealelor anului agricol 2022, la care se adaugă pierderi preliminar estimate de peste 1,3 miliarde euro asociate, până în prezent, anului 2023, din cauza perturbării pieţei regionale a cerealelor, creşterea semnificativă a costurilor logistice, prin acordarea facilităţilor de export, prioritate logistică, renunţarea la controalele sanitar-veterinare şi taxe vamale pentru cerealele din Ucraina.