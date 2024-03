Nebunia sutelor de mii de euro! Preţuri fabuloase pe piaţa imobiliară, la Constanţa

Constanţa este oraşul şantierelor. La propriu! Se construieşte-n draci în municipiul de la malul mării, spaţiile verzi se betonează, proiectele imobiliare înfloresc şi generează profituri consistente investitorilor, iar preţurile au explodat. Pe piaţă se vehiculează sume de ordinul sutelor de mii de euro, iar tranzacţii se fac, printre cumpărători numărându-se mulţi bucureşteni, dar şi persoane din străinătate.Luna martie a adus nu numai ghiocei şi mărţişoare, ci şi creşteri semnificative pe piaţa imobiliară. În cazul terenurilor, s-au mai adăugat 10-20 de euro pentru metrul pătrat, astfel încât, în zone aflate în plină dezvoltare, precum cartierul Baba Novac/Anadalchioi, s-a ajuns la nivelul de dinaintea crizei din 2008/2009, solicitându-se nu mai puţin de 400 de euro pe metru pătrat!Sus, foarte sus este ţinută ştacheta şi în situaţia apartamentelor, fie că vorbim despre blocuri construite în perioada comunistă, fie de imobile noi. Într-un top naţional, Constanţa se clasează cu siguranţă pe podium, alături de Bucureşti şi Cluj, în privinţa preţurilor apartamentelor. De construit se construieşte, e suficient să aruncăm o privire în orice cartier al Constanţei, însă întrebarea care se pune este dacă există şi cerinţă.„Chiar dacă preţurile sunt mari, să ştiţi că se fac tranzacţii. Discutăm, în principal, despre persoane cu venituri peste medie, care doresc să facă investiţii, să-şi protejeze sub această formă banii câştigaţi. Includem în această categorie navigatori, manageri de firme de top, în general oameni cu posibilităţi. Şi nu numai din Constanţa! Bucureştenii sunt foarte interesaţi de apartamente în Mamaia sau în oraş, în zone căutate pentru închiriere. Iar recent, am încheiat documentaţia pentru o tranzacţie în cazul unei familii de români care locuieşte în Madrid, dar au cumpărat două apartamente în zona Campusului universitar.Bineînţeles, noi, agenţii imobiliari, ne dorim cât mai multe tranzacţii, din asta trăim, din comisioane. Trendul este pe creştere şi nu cred că vom asista prea curând la o modificare spectaculoasă de piaţă”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Sorin V., agent imobiliar cu experienţă de peste 20 de ani.Luxul de a locui în staţiunea MamaiaAşadar, slabe speranţe ca piaţa să se prăbuşească prea curând, iar preţurile să scadă dramatic, aşa cum s-a întâmplat în anii crizei din 2008/2009. Până atunci, dacă intenţionaţi să ahiziţionaţi un apartament, trebuie să aveţi fonduri consistente prin conturi sau să fiţi pe lista bunilor platnici, asta în cazul în care apelaţi la un credit bancar.În general, preţul pe metru păstrat construit variază în jurul sumei de 1.600 de euro, însă se poate ajunge lejer la 2.000, 2.500 de euro sau chiar mai mult, atât cât solicită dezvoltatorii imobilelor de lux.O garsonieră spaţioasă din Tomis Plus, 67 metri pătraţi, se vinde cu 99.000 de euro, un apartament cu două camere, 66 metri păraţi, în staţiunea Mamaia, cu vedere la lac, este cotat la 155.000 de euro, iar un duplex în zona Campusului Universitar costă nu mai puţin de 450.000 de euro. În Faleză Nord sau în Tomis III, rar mai găseşti un apartament cu trei sau patru camere care să coste sub 100.000 de euro.„Poate într-un bloc vechi, construit în anii 70, să mai găsiţi aşa ceva. Strict pentru Faleză Nord, în imobilele noi, preţurile depăşesc adeseori plafonul de 200.000 şi chiar 300.000 de euro, în funcţie de finisaje, materialele folosite, dacă sunt sau nu mobilate etc.”, a explicat interlocutorul nostru.„Campion” la capitolul preţuri este un penthouse amplasat chiar la ultimul nivel dintr-un bloc cu nouă etaje din staţiunea Mamaia, cu vedere la mare şi la lac, în suprafaţă de 296 metri pătraţi, pe care îl puteţi achiziţiona în schimbul a 750.000 de euro!