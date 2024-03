O celebră taxă suferă modificări! Noile reglementări intră, luni, în vigoare

Taxe şi impozite. Sau impozite şi taxe. Cum o dai, cum o întorci, tot trebuie să bagi mâna-n buzunar şi să plăteşti. Constănţenii fac alergie la aceste cuvinte, dar trebuie să fie atenţi, pentru că sistemul de taxare suferă constant modificări. Ultima taxă care trece la un alt nivel este cea pentru folosirea reţelei de autostrăzi şi drumuri naţionale.Începând de luni, 11 martie, se modifică sistemul de plată în cazul taxei pentru folosirea reţelei de autostrăzi şi drumuri naţionale, mai pe scurt, celebra rovinietă. Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a transmis că, în cazul rovinietei, vor apărea noi perioade de valabilitate, cu preţurile aferente.În prezent, în România, se pot cumpăra roviniete pentru o săptămână, o lună, trei luni sau un an.Astfel, cea mai importantă modificare este introducerea rovinietei valabilă pentru o singură zi. Nu vă bucuraţi însă foarte tare, pentru că, pentru 24 de ore, un şofer de autoturism va plăti echivalentul a 2,5 euro, faţă de cei 3 euro pe care îi plătea până acum pentru o rovinietă de o săptămână!În istorie va intra şi rovinieta de o săptămână, locul său fiind luat de cea de 10 zile, care va costa puţin mai mult: 3,3 euro. Tot la capitolul renunţări figurează şi „pensionarea” rovinietei de trei luni şi introducerea rovinietei de două luni, preţul în acest caz fiind de 8,4 euro.„Pentru rovinieta cu valabilitate de un an, tarifele nu vor fi modificate”, au transmis reprezentanţii CNAIR.Costul rovinietei pentru un an va rămâne în continuare de 28 de euro pentru autoturisme, 96 de euro pentru vehicule de marfă sub 3,5 tone şi 320 de euro pentru vehicule de transport cu 9-23 locuri.Cea mai scumpă rovinietă este de 1.210 euro pentru vehiculele de transport marfă cu masa mai mare de 12 tone.„Dacă analizăm cu atenţie preţurile, vedem că şoferii care vor opta pentru perioade mai scurte nu fac nicio economie. Recomand conducătorilor auto să opteze pentru rovigneta valabilă pe un an, este cea mai convenabilă şi evitaţi astfel şi posibilitatea de a uita de rovignetă, de a porni la drum în neregulă, ceea ce va aduce foarte posibile sancţiuni. Sigur, în cazul persoanelor care sunt mult timp plecate din oraş, aşa cum sunt navigatorii, calculele se fac punctual”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Gabriel C., expert auto.Avertismentul companiei!CNAIR informează utilizatorii reţelei de drumuri naţionale şi autostrăzi, că, începând cu data de 11 martie 2024, ora 00:00, pentru o perioadă de aproximativ trei ore, emiterea rovinietelor în punctele de distribuţie, prin intermediul portalurilor web/aplicaţiilor dezvoltate pentru sistemele de operare ale telefoanelor mobile şi a dispozitivelor de procesare a plăţilor numerar/electronice (terminale) nu va fi posibilă.„Acest lucru este necesar pentru actualizarea informaţiilor privind perioadele de valabilitate ale rovinietelor şi a nivelului tarifelor pentru acestea în Sistemul Informatic de Emitere, Gestiune, Monitorizare şi Control al Rovinietei - SIEGMCR”, au explicat reprezentanţii companiei. De asemenea, din data de 11 martie, emiterea rovinietei prin intermediul serviciului de mesaje scurte (SMS) va fi suspendată până la data de 21 martie 2024, ca urmare a modificărilor ce trebuie realizate la nivelul fluxului de emitere de către dezvoltatorul aplicaţiei.