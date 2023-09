Staţii închise, criză de GPL la Constanţa. „Vom merge să alimentăm din Bulgaria!”

Tragedia de la Crevedia a generat o serie de controale fără precedent în ceea ce priveşte activitatea de distribuţie a gazului petrolier lichefiat (GPL). Ceea ce n-au făcut (voit ori ba) de atâta amar de vreme, s-au găsit să facă acum, pompieristic, autorităţile române. Ce-or rezolva rămâne de văzut, singura certitudine fiind aceea că maşinile cu asemenea tip de carburant nu prea mai au de unde să alimenteze, la Constanţa.Vineri, 8 septembrie, orele 17.00. În apropierea staţiei LukOil de la intersecţia bulevardelor Tomis şi Aurel Vlaicu, un taximetrist înjura de mama focului. Curiozitatea jurnalistică ne-a determinat să ne apropiem de el şi să-l întrebăm care este motivul supărării.„De când cu Crevedia şi cu controalele declanşate de autorităţi, se închid staţiile de GPL, iar noi, cei care avem maşini cu motoare pe GPL, nu mai avem de unde să alimentăm. Nici staţia Petromului, de pe Aurel Vlaicu, unde era odinioară târgul, nu mai vinde GPL. Se pare că deschisă ar mai fi doar staţia OMV din zona străzii Cumpenei.Noi înţelegem că trebuie făcute controale, dar de ce nu le-au făcut până acum? Puteau fi făcute pe rând, la câte un operator, să se remedieze neregulile descoperite, să nu fie pericol public. S-au găsit acum, să le închidă pe toate odată? Ce-au păzit până acum, trebuia să se întâmple o tragedie pentru a face verificări? Ca să nu mai vorbesc despre autorizaţii, cum au fost ele emise pentru amplasare în cartiere, sub balcoanele oamenilor. Abia acum, când au văzut grozăvia de la Crevedia, s-au trezit din somn şi autorităţile.Dar la noi, cei care avem maşini pe GPL, nu se gândeşte nimeni? Noi de unde mai alimentăm? Nu este normal aşa ceva! O să ajungem să mergem prin judeţ sau chiar în Bulgaria să facem plinul”, şi-a vărsat oful Lucian, taximetrist constănţean.Urmează creşteri de preţuri?Pornind de la spusele taximetristului, am făcut, la rândul nostru, o serie de verificări şi, într-adevăr, activitatea de distribuţie de GPL în multe staţii din Constanţa a fost oprită.„Nu mai vindem GPL, sunt nişte lucrări de mentenanţă de efectuat. Cred că în două săptămâni vor fi gata”, a precizat un lucrător al LukOil, în timp ce, la o altă staţie Petrom, „activitatea este închisă până la noi dispoziţii”, după cum ne-a declarat un angajat al unităţii.„Şi la noi activitatea este oprită. Am avut un control ce n-am pomenit vreodată, au venit în haită, peste 20 de persoane, cu jandarmi, cu poliţie, tot ce trebuie. Au fost absolut toate instituţiile cu atribuţiuni de control, de la ISU, ITM, DSP, ANAF, Poliţia Locală. Momentan nu mai vindem GPL”, a transmis şi coordonatorul unei staţii MOL.În schimb, la staţia MOL din Eforie Sud, se poate alimenta, însă la preţul de 3,42 lei.Reamintim că, înainte de oprirea activităţii, litrul de GPL se vindea la staţiile LukOil sau Petrom cu 3,24 lei. Mai relaxaţi sunt locuitorii din sudul litoralului, care au la îndemâna varianta cea mai convenabilă: la doar trei kilometri de vamă, staţia din Durankulak comercializează GPL la preţul de 1,11 leva (2,94 lei), preţ mărit însă, după ce, în iulie, îl vindea cu doar 0.80 leva (2,12 lei).XXXNu mai puţin de cinci operatori economici cu activitate în domeniu au fost verificaţi la sfârşitul săptămânii trecute, în acţiune fiind angrenaţi 24 de inspectori aparţinând instituţiilor cu atribuţii de control stabilite prin Ordinul Prefectului nr. 400/30.08.2023 (Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea“ al judeţului Constanţa; Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat; Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier; Garda Naţională de Mediu - Comisariatul Judeţean Constanţa; Inspectoratul de Poliţie Judeţean Constanța; Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Regională Antifraudă Fiscală Constanţa; Inspectoratul Teritorial de Muncă Constanţa; Biroul Vamal de Frontieră Constanţa) emis în baza Ordinului viceprim-ministrului nr. 133/29.08.2023.