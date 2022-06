Eroii nu mor niciodată. Cinste și onoare memoriei sublocotenentului Ionel Gheorghiță Drăgușanu, răpus în Afganistan

Sursă foto: Sentinela.ro, LMP - Facebook, Primăria Murfatlar,

Caporalul Ionel Gheorghiță Drăgușanu, avansat postmortem la gradul de sublocotenent, avea 38 de ani și era aproape de finalul celei de a doua misiuni internaționale, când a murit fulgerător, în timpul unei misiuni de patrulare. Pe 20 iunie 2006, în jurul orei 3.00 ora României, în apropiere de Kandahar, TAB-ul în care se afla a trecut peste un dispozitiv explozibil improvizat de talibani. Transportorul amfibiu blindat făcea parte dintr-o coloană de patru vehicule, iar în urma deflagrației au fost sublocotenentul a murit, iar alți șase colegi au suferit răni sg. Costinel Slăniceanu, sg. Laurențiu Șerban, slt. Răzvan Manoilă, plt. Adrian Luca-Micu, sg.maj. Novac Daniel și cap. Relu Basmangiu. Unul și-a pierdut un picior, după ce a călcat pe o mină, un altul a fost în comă mai bine de jumătate de an, cu toții purtând până în ziua de astăzi urmele și amintirile acelor clipe tragice.Sublocotenentul Ionel Gheorghiță Drăgușanu ar fi trebuit să se întoarcă în doar câteva zile din misiunea în Afganistan, la soție și copil, la domiciliul din Murfatlar. A ajuns înapoi în țară între patru scânduri, acoperit însă de onoruri militare. A fost înmormântat în cimitirul din Murfatlar, fiind condus pe ultimul drum de peste o mie de persoane, familie, prieteni și camarazi, dar și de numeroși înalți oficiali militari, iar eroul constănțean a fost decorat cu Ordinul Național „Steaua României” în grad de Cavaler pentru militari, cu însemn de război. De asemenea, a primit distincția de Cetățean de onoare al orașului Murfatlar, iar o stradă din localitate îi poartă numele.În anul următor, în curtea Batalionului 341 Infanterie Topraisar „Rechinii Albi” a fost ridicat bustul în bronz al eroului, realizat de plasticianul constănțean Gheorghe Caruțiu, prin contribuția financiară a camarazilor săi și cu sprijinul prefectului de atunci, Claudiu Palaz.De atunci, an de an, cu statornicie și devotament, foștii camarazi îi cinstesc memoria. An de an, actuali și foști militari merg la mormântul eroului național și depun coroane de flori. La fel s-a întâmplat și luni, 20 iunie, când veterani și reprezentanți ai Ligii Militarilor Profesioniști și-au prezentat respectul și au depus flori. De asemenea, pe 2 iunie, de Ziua Eroilor, oficialitățile din Murfatlar și cele militare au depus coroane de flori la mormânt, în cadrul evenimentelor organizate.În urmă cu câțiva ani, cu prilejul unei astfel de comemorări, prezent la eveniment, generalul de brigadă Nicolae Ionel Ciucă – pe atunci comandantul Diviziei 2 Infanterie „Gemina”, astăzi premierul României – a înmânat familiei o scrisoare emoționantă, ce conținea următoarele rânduri: „Tăcerea tinerilor din mormine/ Uciși din dragoste de țară și datorie împlinită / Cere răspunsuri de la noi…Nu am avut niciodată puterea de a pricepe până la capăt „chimia” tainei care într-o clipă schimbă fundamental viața unui om, îndreptând-o hotărât spre o țintă, necunoscută până atunci, netrăită, dar care germină poate cu răbdare, demult, în întunericul inimii.Iată de ce… Eroii rămân veșnic în amintirea noastră, a militarilor, iar momentele grele ale despărțirii de ei nu sunt niciodată uitate. E ca un semn de fraternitate peste moarte prinși cu toții peste umeri, ca într-o horă, cu capetele plecate spre pământ.”