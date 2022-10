Șoferul drogat și cu permisul suspendat, care a distrus patru mașini, a fost arestat

Magistrații Judecătoriei Constanța au dispus arestarea preventivă a tânărului de 22 de ani, care în dimineața zilei de joi, 13 octombrie, s-a urcat la volanul unui autoturism, deși nu avea permis și era și sub influența drogurilor. În momentul în care a fost surprins de Poliție, nu a tras pe dreapta ci a urmat o cursă ca în filme pe străzile Constanței, în timpul căreia a avariat și patru autoturisme.Judecătorii au admis propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța pentru ca Daniel Pedro C. să petreacă următoarele 30 de zile în arest.Reamintim că, potrivit oamenilor legii, pe 13 octombrie, în jurul orei 9.50, polițiști din cadrul Poliției municipiului Constanța – Secția 2 au efectuat semnal de oprire unui autoturism care se deplasa pe bulevardul Mamaia din municipiul Constanța. Întrucât șoferul nu s-a conformat, polițiștii au pornit semnalele acustice și luminoase, plecând în urmărirea acestuia.La un moment dat, bărbatul a virat la dreapta pe strada Ion Rațiu, iar la intersecția cu strada Unirii, a intrat în coliziune cu patru autoturisme, dintre care două parcate și două aflate în trafic. Conducătorul auto a fost imobilizat și condus la sediul Secției 2, unde s-a stabilit că este vorba despre un bărbat, de 22 de ani, din municipiul Constanța, iar în urma verificărilor a reieșit faptul că acesta are suspendată exercitarea dreptului de a conduce vehicule pentru perioada în curs. În urma testării cu aparatul drug-test a reieșit o valoare pozitivă pentru cannabis, bărbatul fiind condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii substanțelor din sânge.