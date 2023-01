Marcel Ciolacu: „Îl vreau pe Tudose în Guvern în orice funcție, dar nu la Energie”

Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat, în cadrul conferinţei de alegeri a Organizaţiei PSD Brăila, că își dorește ca Mihai Tudose să ocupe o funcție în Guvern, dar nu la Ministerul Energiei. Ciolacu urmează să preia în luna mai funcția de premier.„Să ştiţi că nici Marian Neacşu nu se duce la ANRE, nici Tudose la Energie, ca să închidem şi aceste breaking-news-uri false. Dar, da, pe Mihai Tudose îl vreau în Guvernul României cât se poate de repede. Mihai Tudose are experiența necesară de a face față în Guvernul României în orice funcție. Fiindcă am fost ferm convins de întrebarea presei, am specificat: în orice funcție, dar nu la Energie”, a spus Ciolacu.