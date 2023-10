Ordonanța pentru modificarea semnalizării rutiere a primit aviz pozitiv de la Comisia de Transport și Infrastructură a Camerei Deputaților

,,Aviz pozitiv de la Comisia de Transport și Infrastructură a Camerei Deputaților pentru o nouă modificare și completare legislativă la Ordonanța de Urgență nr.195/2002, care are în vedere semnalizarea rutieră.Prin acest proiect de lege, se întărește atât puterea Poliției Rutiere, cât și a administratorului drumului public pentru verificarea modului de amplasare a mijloacelor de semnalizare/informare rutieră și a faptului că acestea sunt conforme standardelor în vigoare. De asemenea, Poliția Rutieră va avea obligația ca, cel puțin o dată pe an, să verifice toate drumurile publice din România. În locurile unde vor fi constatate nereguli, va trimite note către administratorul drumului, care va avea 120 de zile la dispoziție pentru remedierea problemelor semnalate.Această modificare legislativă, prin implicarea structurilor statului, în special a celor cu rolul de prevenție, are ca scop creșterea gradului siguranței rutiere pentru toți participanții în trafic, dar și reducerea numărului de accidente,” a anunțat deputatul PNL Constanța, Marian Crușoveanu.