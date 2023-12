Protruzia discală se manifestă, în special, odată cu înaintarea în vârstă

Protruzia discală reprezintă situația în care straturile externe ale discului intervertebral sunt intacte, dar bombează spre exterior sub o anumită presiune. Potrivit specialiștilor, aceasta este o afecțiune frecvent întâlnită, tot mai des manifestată odată cu înaintarea în vârstă. De cele mai multe ori este asimptomatică, dar atunci când se exprimă clinic, durerea de spate este simptomul principal descris de către pacienți, ajungând să genereze 5% dintre cazurile de durere de spate lombară. Protruzia discală este o leziune spinală generată, în special, în urma unui proces degenerativ, sau ca urmare a unei traume, eveniment rar întâlnit. În acest caz, are loc o degradare interioară a straturilor fibroase ce înconjoară țesutul gelatinos situat în mijlocul discului intervertebral. Poziția incorectă a corpului adoptată în timpul zilei, mișcările de ridicare efectuate greșit, musculatura spatelui și a abdomenului neantrenată, precum și torsionarea trunchiului pot determina slăbirea structurii discale cu presarea porțiunii posterioare din partea nucleului. De asemenea, obezitatea și unele meserii care sunt efectuate în șezut sau impun ridicarea obiectelor grele sunt factorii ce predispun la generarea unei protruzii discale datorită presiunii crescute aplicată asupra discurilor vertebrale. În funcție de mărimea și locația protruziei pot fi întâlnite următoarele semne și simptome: durere, amorțeală, furnicături, perturbări senzitive sau motorii la mâini și degete, amețeală, perturbări senzitive sau motorii la picioare și degete, durere lombară sau la nivelul șoldului, incontinență urinară etc.