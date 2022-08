Aveți nevoie de tratament la Policlinica cu Plată? Mare atenţie să nu vă cadă vreo piatră în cap!

Din păcate, cei 38 de ani care au trecut de la momentul inaugurării şi-au pus din plin amprenta asupra clădirii, iar acest lucru se poate observa cu ochiul liber. Gresia spartă pe alocuri, obiectele vechi de mobilier, aparatura veche din cabinetele medicale (în unele dintre ele), toate acestea completează imaginea „înfăşurată” a policlinicii, acoperită de ani de zile, cu scopul demarării unor lucrări de renovare care sunt aşteptate cu mare interes de către pacienţi, dar care nu au mai avut loc.











„Poate că această clădire nu este atât de veche, dar este evident că are nevoie de consolidare. Veneam aici foarte des în anii '90, iar atunci arăta bine. De curând, m-au adus aici copiii pentru nişte investigaţii şi era cât pe ce să-mi cadă în cap o piatră de pe acoperiş. Apoi, înăuntru am avut surpriza să observ că totul este neschimbat. Igienizat, într-adevăr, dar în mare parte, arăta totul cam la fel ca în tinereţea mea”, ne-a declarat Vasile P., în vârstă de 73 de ani. „Eu ştiam că policlinica este deschisă în cursul săptămânii de la ora 7.45 şi programul mă avantajează, pentru că pot să merg apoi liniştită la muncă, încadrându-mă în timp cu toate. În urmă cu câţiva ani, veneam la această policlinică pentru că aveau preţurile mai mici. Acum, am fost informată că un consult la un medic primar conferenţiar costă 130 de lei, iar unul la un medic specialist este 100 de lei, deci nu mai este chiar atât de ieftin. În privinţa plasei pe care au montat-o pe afară, aceasta nu pare foarte sigură. Încerc să păşesc mereu cu mare grijă în zonă, ca nu cumva să mă trezesc cu vreo cărămidă în cap”, a adăugat Elena M.











Şi lui Adelin T. îi este teamă ca într-o zi să nu se desprindă vreo bucată din clădire peste vreun om, iar acesta să păţească ceva grav, Doamne-fereşte!



„Sunt ani întregi de când nimeni nu a făcut nimic cu această policlinică. Au aşezat acea plasă peste ea şi gata, au rezolvat problema. Ce se întâmplă dacă într-o zi cade vreo piatră peste vreo persoană care tranzitează zona? Cine își asumă responsabilitatea? De ce nu se renovează clădirea?”, a spus indignat bărbatul.











Aceeași întrebare stă pe buzele multora și am dorit să aflăm care este situația cu adevărat. Știm că, până acum zece ani, clădirea s-a aflat în subordinea Consiliului Județean Constanța (CJC). Potrivit purtătorului de cuvânt al CJC, Marian Cioacă, conform hotărârii CJC nr. 493 din data de 20 decembrie 2012, imobilul situat în municipiul Constanța, strada Ștefan cel Mare nr. 83, a trecut din administrarea Consiliului Județean Constanța în administrarea Dispensarului Policlinic cu Plată Constanța, în vederea reabilitării clădirii. „Astfel, în calitatea sa de administrator, Dispensarul Policlinic cu Plată își asumă răspunderea, potrivit obligațiilor ce îi revin, de a asigura condițiile necesare funcționării obiectivului. Din informațiile deținute, în momentul de față nu se desfășoară nicio lucrare, toate fiind oprite din lipsă de fonduri”, a precizat acesta.











De ce nu au fost demarate până acum lucrările? Acest lucru îl știe numai directorul. În cursul zilei de miercuri, 24 august, am încercat să luăm legătura cu dr. Adriana Mihai, însă fără succes, deoarece aceasta nu a răspuns apelurilor noastre telefonice şi nici mesajelor transmise, cu toate că avem dovada că acestea au fost vizualizate. Când vom afla care-i sunt intențiile, le vom face publice. Între timp, dragi constănțeni, băgați capul la cutie și aveți grijă de voi, ca nu cumva să vă pocnească vreun pietroi în moalele capului!





Este cât de poate de evident: timpul a afectat clădirea. Nu este clar şi se întreabă mulţi când va fi renovată instituţia, în condiţiile în care aceasta este acoperită de mulţi ani cu acea plasă simplă de protecţie, deoarece, chiar şi aşa, oamenii se tem să nu se trezească cu vreo cărămidă în cap.