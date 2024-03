Noi beneficii pentru salariați, după impozitarea tichetelor de masă

Tichetele de masă și voucherele de vacanță sunt impozitate de la începutul anului, astfel că angajatorii au început să regândească pachetul de beneficii pentru angajații lor. Companiile au început să calculeze atent bonusurile pentru angajați.Voucherele de vacanță și tichetele de masă reprezintă principalele beneficii pe care le acordă cele mai multe companii din România. De la începutul acestui an însă, beneficiile menționate au fost incluse în baza lunară de calcul a contribuției de asigurări sociale de sănătate. Prin urmare, pe lângă impozitul pe venit, se reține și contribuția la sănătate de 10%. În același timp, suma de 400 lei acordată salariaților în muncă de la domiciliu nu mai este scutită de impozit. De asemenea, companiile mai pot reduce abonamentele la sala de fitness, yoga sau înot, în limita a 100 de euro pe an, de la 400 de euro cât era anul trecut. Totodată, începând din luna noiembrie 2023, angajații din construcții, industria alimentară și agricultură achită contribuția la sănătate, lucrătorii din IT plătind un impozit pe venit pentru salariile ce depășesc 10.000 de lei brut. Neavând alte variante, specialiștii în resurse umane apelează acum la bonusuri de natură non-financiară.Există firme care au cumpărat mobilier ergonomic pentru salariați. Alți angajatori, în schimb, oferă programe de dezvoltare personală sau profesională sau produse cu reduceri de preț prin parteneriate. În alte companii se organizează momente de relaxare în care sunt aduse la birou fructe, băuturi non-alcoolice sau mâncare. Printre metodele adoptate se numără și abonament tip bibliotecă la birou, programele de carieră sau schimburile de experiență în alte țări.