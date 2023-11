Paradoxurile traiului în cartierul Henri Coandă. "Campusul oamenilor săraci, cu facturi enorme"

Mergând la pas prin acest cartier al Constanței, am vrut să aflăm și părerile locuitorilor, să-i întrebăm ce probleme sau ce nemulțumiri au. Pentru că era dimineață, este posibil ca mulți dintre ei să nu se fi trezit sau să fi fost deja plecați de acasă.



Conform statisticilor DGAS, din cei 3.320 de beneficiari, 67 de persoane au parte de ajutor social, 50 de alocație pentru susținerea familiei, iar alte trei persoane au primit, anul acesta, ajutor de urgență. Deci, dacă-i scădem, la un simplu calcul, rămân 3.200 care, teoretic, ar trebui să muncească.









Pe unii i-am întâlnit chiar în fața blocurilor, unde își savurau cafeluța de dimineață. Aceste persoane au avut amabilitatea de a ne răspunde întrebărilor și să ne spună ce îi apasă. „Şi noi suntem nemulţumiţi. Sunt locatari care nu respectă liniştea, fac mizerie multă, petreceri, se bat între ei. În plus, nu se ţine cont de orele de linişte, iar unii dintre noi suntem bătrâni sau avem copii mici de crescut. Apoi, problema cea mai mare este legată de plata facturilor, care sunt foarte mari. Eu plătesc în jur de 700 de lei pe lună. Chiria este doar 50 de lei pe lună, dar întreţinerea ne omoară. Ni s-a spus că este campusul oamenilor săraci, dar facturile sunt enorme”, ne-a declarat o locuitoare a cartierului Henri Coandă.







„Anul trecut, mi-au luat carnea din frigider”



„Eu plătesc, pentru o singură cameră, 600 de lei pe lună, pentru că la noi totul este pe curent. Nu ni se dă voie cu butelie, cu aragaz. La garsonieră, mi-au pus în jur de 20 metri cubi de apă, într-o lună. Păi, ce, am livadă, ca să consum atâta apă? Încercăm să ne descurcăm cum putem. Eu, de exemplu, imediat ce iau salariul, merg să îmi plătesc întreținerea, pentru că, dacă nu o achiți, primești imediat somație şi poți fi dat afară. Sunt mulți care nu au plătit la termen și au fost dați afară pentru asta, dar și pentru că nu au respectat regulile. De furat, se fură mereu. Nu poți să ții nimic la vedere, că dispare. Haine, mâncare, orice. Mie, anul trecut, mi-au luat carnea din frigider. Am uitat ușa deschisă și îmi luasem multă carne pentru sărbători. Când m-am întors, dispăruse toată, am rămas fără nimic”, a precizat un alt locatar.





„La noi, aici, în bloc, nu prea mai sunt scandaluri, dar în partea cealaltă, la blocurile mai noi, e jale. Vine mereu Poliţia Locală la ei, ca să îi liniştească”, a adăugat alt cetăţean.





Îndreptându-ne spre aripa nouă a cartierului, am putut observa de cum am ajuns acolo că strada este pustie dimineaţa, dar plină de autoturisme, precum Land Rover, Audi, BMW.











Puţinii oameni cu care am avut ocazia de a interacţiona ne-au spus că în zonă sunt şi persoane răuvoitoare, dar şi persoane normale. „Din păcate, mulţi din oraş ne consideră, animale, nu oameni”, a subliniat o femeie.





O alta a recunoscut că, uneori, nu se poate odihni noaptea din cauza petrecerilor din bloc. Alteori, atunci când nu fac chef, se aude larma făcută de copiii mici, care plâng continuu, fiind lăsaţi, câteodată, singuri în casă. De asemenea, sunt cazuri în care sunt auziţi adulţi, în miez de noapte înjurându-i pe cei mici, pentru că nu tac. „Scandalurile sunt frecvente, iar noi nu avem ce face pentru a avea linişte”, a adăugat alt cetăţean.











Tot discutând cu locatarii, am realizat că sunt la curent şi cu veştile care circulă, privind relocarea cartierului social Henri Coandă din Tomis Nord în Palas. Potrivit municipalităţii, aici ar exista un imobil de cinci hectare, situat în zona industrială Palas, care a ajuns din domeniul public al statului în domeniul public al municipiului Constanţa. Acest lucru înseamnă că imobilul s-ar putea utiliza pentru construirea de locuinţe sociale prin programe de incluziune şi programe de fonduri europene, în termen de zece ani de la preluarea acestuia.





Oamenii din zonă susțin că sunt sătui. Unii locatari din cartierul social continuă să le creeze probleme vecinilor din blocurile alăturate, îşi aruncă gunoaiele după bunul plac și, pur și simplu, nu se pot înţelege cu ei. Mai mult decât atât, se tem de cei recalcitranţi, care par a fi tot timpul puşi pe harţă, aşa că nu le mai atrag atenția, pentru ca nu cumva să îi stârnească și să evite, astfel, conflictele.