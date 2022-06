„Echipa s-a întărit, cred că va fi un sezon mai bun decât ultimul”

Handbalistul Alexandru Andrei, de la HC Dobrogea Sud, a suferit, luna trecută, o intervenţie chirurgicală la genunchi, iar în această perioadă, urmează un program zilnic de recuperare, la domiciliu, sub supravegherea kinetoterapeutului Nicu Roman.Pe 15 mai, în chiar ultimul minut al meciului cu Minaur, din finala mică a Cupei României, sportivul a suferit o ruptură de menisc şi de ligament încrucişat anterior la genunchiul stâng, iar pe 21 mai, a fost operat cu succes de medicul Titi Băjenescu. Deşi refacerea este de lungă durată - cel puţin şase luni -, Alexandru nu disperă şi abia aşteaptă revederea cu colegii, după vacanţa de vară.„Mă simt mai bine după patru săptămâni în care am stat mai mult la pat. A fost greu, dar am început recuperarea. Acum merg şi la bazin, e mai bine. Cum stau cu psihicul? Nu sunt nici primul, nici ultimul care se accidentează. Trebuie să fiu tare, să mă recuperez şi să trec cât mai repede şi mai bine peste această perioadă. În retur, sper să fiu alături de coechipieri şi să joc”, a declarat, pentru site-ul oficial al clubului, Alexandru Andrei.Imobilizat la pat, cu orteza la genunchi, jucătorul a revăzut ultimele meciuri ale echipei şi a urmărit turneele finale de handbal din ultima perioadă. Pentru el, urmează o perioadă de reeducare a mersului, de recăpătare a mobilităţii articulare. Este prima săptămână în care merge la bazin pentru recuperare, în fiecare zi. Abia aşteaptă reunirea lotului pe 15 iulie, când se va alătura echipei. Va merge la sală şi apoi în cantonament, unde va continua recuperarea.„Echipa s-a întărit, au venit jucători buni şi suntem mai mulţi. Revin şi Nistor şi Raso. Sperăm să nu mai fie iar accidentări. Avem aceleaşi obiective: să mergem cât mai departe în Europa, Final Four în Cupa României şi locurile 1-4 în campionat. Cred că va fi un sezon mai bun decât ultimul”, a mai spus handbalistul.XXXLa HC Dobrogea Sud este vacanţă. Reunirea lotului va avea loc pe 15 iulie, iar între 31 iulie şi 12 august, constănţenii vor fi în cantonament, în Slovenia, unde vor susţine mai multe meciuri amicale. Noua ediţie a Ligii Naţionale va debuta în data de 27 august, când formaţia antrenată de George Buricea va întâlni, pe teren propriu, pe CSM Focşani.În privinţa programului din cupele europene, „delfinii” mai au de aşteptat. Dacă vor juca din primul tur preliminar al EHF Europe League, atunci prima manşă, programată pe 27/28 august, ar putea fi, de fapt, debutul în noul sezon competiţional. Pe 12 iulie, vor afla din ce fază a competiţiei vor juca.Foto: Handbal Club Dobrogea Sud