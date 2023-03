Eugen Căpăţînă: "Cu Spania nu avem altă opţiune în afara victoriei"

Jucătorul echipei naţionale de rugby a României, Eugen Căpăţînă, consideră că ''stejarii'' nu au altă opţiune în afara victoriei în finala mică a Rugby Europe Championship, cu Spania, locul trei pe care îl ţintesc reprezentând rodul muncii din ultima perioadă."Va fi un meci foarte greu, de uzură, nu poate să existe decât un singur rezultat, nu avem altă opţiune decât de a câştiga, pentru că trebuie să existe un rod la ce am făcut lunile astea în care ne-am pregătit. Am crescut de la meci la meci, partida cu Georgia a fost o îmbunătăţire a ce am jucat anul acesta şi cu Spania trebuie să fie şi mai bine", a declarat Căpăţînă, conform unui comunicat de presă al Federaţiei Române de Rugby.Reveniţi la echipele de club după semifinala pierdută cu Georgia, scor 31-7, componenţii lotului naţional se vor reuni pentru a pregăti finala mică a Rugby Europe Championship 2023, cu Spania, la finalul acestei săptămâni.Marcator al singurului eseu al României în meciul cu Georgia, Eugen Căpăţînă mărturiseşte că îşi doreşte foarte mult să participe cu România la Cupa Mondială din acest an din Franţa şi că, în ciuda vârstei, motivaţia a rămas la fel ca în prima zi de rugby: "Încă am bucuria copilului care intră pe un teren şi se bucură de joc în sine şi nu se gândeşte la nimic altceva, cred că încă mai am foarte multe de oferit sportului, sportului care mi-a dat mie atâtea, care m-a ajutat să-mi întemeiez o familie, încă mai am obiective neatinse şi încă mai pot un an, doi".