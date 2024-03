Gigi Becali a luat decizia finală în cazul lui Ștefan Târnovanu

La scurt timp după ce FCSB a fost umilită de Rapid în derby, scor 0-4, Gigi Becali a luat o decizie drastică.Latifundiarul din Pipera a anunțat că e gata să îl introducă în primul 11 pe Andrei Vlad (24 de ani) în locul lui Ștefan Târnovanu (23 de ani).Totuși, la scurt timp după declarația făcută, Gigi Becali a revenit la sentimente mai bune față de goalkeeper-ul său de bază.Astfel, milionarul a dezvăluit că Ștefan Târnovanu va continua să fie portarul numărul unu de la FCSB.„Târnovanu, am decis! Trebuie să fie mai concentrat în poartă, asta e situația. Nu pot să-i iau băiatului că e cu echipa naționala. Nu pot să fac așa ceva”, a spus Gigi Becali.Concret, Becali a precizat că se gândește să-l scoată pe Târnovanu dintre buturi și să intre Andrei Vlad (24 de ani). Goalkeeperul este considerat vinovat pentru golul marcat de Krasniqi, dar și pentru reușita lui Iacob, cea de la 1-0. În plus, și Octavian Popescu riscă să fie ținut pe bancă și să fie înlocuit cu un puști din Academie.„Au fost o echipă de fotbal, noi nu. Și-au dat viața pe teren. Coman, Olaru, Băluță, Tavi Popescu au fost zero. Și Târnovanu. Mă gândesc dacă mai intră el în poartă. La primul gol trebuia să iasă. Și la acela de la colțul scurt a greșit. E fricos. Era mingea lui. Nu am avut niciun jucător pe teren. Nu am avut nimic. Nu pot spune de vreunul ceva. Coman le-a luat pe toate să tragă echipa după el. A început ca pe vremuri, să dribleze el tot. Olaru, căpitanul echipei, zero. Pe Tavi îl scot, îl bag pe unu' de 16 ani”, a spus Becali, conform fanatik.ro.