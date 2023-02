Ministerul Sportului / Ordin pentru aplicarea sancţiunilor privind obligativitatea ponderii de 40% a sportivilor români

Ministrul Sportului, Carol Eduard Novak, a emis un nou ordin pentru desfăşurarea misiunilor de control şi aplicarea sancţiunilor în cazul încălcării regulii impuse anul trecut privind obligativitatea unei ponderi de 40% a sportivilor români în competiţiile naţionale.„Ministerul Sportului are acum toate instrumentele necesare pentru a-şi îndeplini prerogativele de supraveghere şi control prevăzute de lege, după emiterea Ordinului ministrului sportului nr. 84/2023 pentru aprobarea instrucţiunilor de efectuare a controlului respectării legilor şi a celorlalte acte normative din domeniul sportului.Pentru implementarea ordinului, au fost date mai multe instrucţiuni către direcţiile judeţene. Noul ordin facilitează verificarea activităţilor sportive, a modului de funcţionare şi administrare a structurilor sportive, în conformitate cu statutele, regulamentele şi dispoziţiile legale în vigoare şi a documentelor utilizate în activitatea de supraveghere şi control în domeniul sportului”, au transmis, prin intermediul unui comunicat de presă, reprezentanţii Ministerului Sportului.Noul ordin urmează a fi publicat în Monitorul Oficial în cel mai scurt timp şi are scopul de a eficientiza acţiunea de control şi de a asigura realizarea acesteia în mod unitar, stabilind cadrul instituţional, tehnic şi metodologic de desfăşurare a controlului privind verificarea activităţilor sportive, respectiv a modului de funcţionare şi administrare a structurilor sportive.„Ne dorim o dezvoltare pe termen lung şi o direcţie clară pentru sportul românesc, iar pentru aceasta este fundamental ca regulile să fie respectate de toată lumea. După actualizarea cuantumurilor amenzilor, prin Hotărârea de Guvern nr. 1441/29.11.2022, şi Ordinul 500, care prevede obligativitatea ponderii minime de 40% a sportivilor români participanţi ce pot evolua în teren pe parcursul unui meci, am venit acum cu Ordinul de reglementare a controalelor, care să verifice respectarea acestor prevederi. Trebuie să le dăm mai multe şanse de a evolua în echipele lor sportivilor din România, să creştem baza de selecţie şi astfel să ajungem cu loturile naţionale la cel mai înalt nivel de performanţă. Este momentul să ne asumăm dacă vrem să ducem sau nu sportul pe cele mai înalte culmi, dacă vrem să contribuim la creşterea viitoarelor generaţii de campioni”, a spus ministrul Eduard Novak.Prin H.G. nr. 1441/29.11.2022, cuantumurile amenzilor pentru contravenţiile săvârşite în domeniul sportului au fost majorate semnificativ, până la 30.000 sau chiar 50.000 lei, pentru anumite categorii de fapte, cu scopul creşterii forţei coercitive a statului în domeniul sportului, în sensul respectării de către toate părţile implicate a dispoziţiilor legale.