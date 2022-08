RC Dragonii Constanţa, la etapa a patra a Circuitului Naţional de mini-rugby

Clubul RC Dragonii Constanţa va participa cu două echipe de copii, categoriile Under 8 şi Under 10, la cea de-a patra etapă a Circuitului Naţional de mini-rugby 2022, programată, începând de vineri, 26 august, şi până duminică, 28 august, pe stadionul „Steaua” din Bucureşti.Şedinţa tehnică va avea loc vineri, iar meciurile - sâmbătă şi duminică, de la ora 9.00.În întrecerea U8, echipa constănţeană va avea adversare ce reprezintă centre de top al rugby-ului românesc, ACS Şoimii Bucureşti, ACS Warriors Timişoara, ACS Warriors-Universitatea Arad, CSS Gura Humorului, CS Rugby Săcele şi ACS Arena Academy Bucureşti, în timp ce, la Under 10, sunt înscrise ACS Şoimii Bucureşti, ACS Warriors Timişoara, ACS Warriors-Universitatea Arad, CS Rugby Cluj Junior, CSS Gura Humorului şi CS Olimpia Bucureşti.XXXAcademia Naţională de Rugby organizează, în perioada 29-31 august, la Bucureşti, cursul de perfecţionare „Antrenor nivel 2 World Rugby”.Programul se adresează antrenorilor cu specializare rugby care doresc să se perfecţioneze şi să dobândească noi cunoştinţe şi abilităţi în vederea licenţierii pentru antrenarea grupelor de juniori şi seniori în competiţiile organizate de către Federaţia Română de Rugby.La finalul cursului, se obţine certificatul de absolvire World Rugby Coaching Level 2.Foto: Facebook / Dragonii Rugby Constanţa