Reacția lui Gică Popescu, după ce a aflat că Sheriff - Farul se joacă la Tiraspol

UEFA a decis ca meciul retur al dublei Farul - Sheriff, din turul întâi preliminar al Champions League, să se joace la Tiraspol, nu la Chișinău, unde fusese programat inițial, în ciuda problemelor din zonă.Gică Popescu, președintele clubului Farul, s-a arătat deranjat de hotărârea luată de UEFA.„Nu ne cade bine deloc, pentru că făcuserăm deja demersuri pentru cazare, deplasare la Chișinău. Acum, trebuie să luăm totul de la zero. Am înțeles că decizia a fost luată de Comitetul Executiv UEFA, dar noi am fost anunțați astăzi. Le-am cerut să ne asigure o siguranță, securitate, siguranța echipei, a suporterilor, dar știți cum este la UEFA. Astea sunt deciziile și trebuie să le respectăm”, a spus Gică Popescu, la Fotbal Club, de la Digi Sport.Meciul tur Farul - Sheriff Tiraspol se dispută pe 12 iulie, de la ora 20:30, și va fi transmis în direct la Digi Sport 1.