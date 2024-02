Turneu de tenis de masă pentru amatori organizat la Ovidiu. „Ne aşteptăm la o participare record”

Tenisul de masă este un sport extrem de iubit în România şi mai ales în Dobrogea.Dacă în Constanţa avem fabrica de tenis de masă ţinută în viaţă de antrenorul Viorel Filimon, iată că şi la nivel de amatori există dorinţă pentru practicarea acestui sport.De patru ani de zile, în oraşul Ovidiu se organizează un turneu de tenis de masă pentru amatori care a avut extrem de mult succes până în prezent. Competiţia este organizată de Clubul Sportiv Ovidiu, în parteneriat cu Primăria Ovidiu. Doritorii au ocazia să joace tenis de masă într-un cadru foarte bine organizat, într-o sală de sport dotată, modernă, în care există cele mai bune condiţii. Ajunsă la cea de-a patra ediţie în acest an, competiţia a devenit deja una tradiţională pentru ovidieni.Directorul Clubului Sportiv Ovidiu, Dan Radu, speră ca în acest an să existe un număr record de participanţi şi a oferit câteva detalii despre turneu în exclusivitate pentru ziarul Cuget Liber.„Organizăm ediţia a patra a unui turneu de tenis de masă pentru amatori unde vor participa doar jucători din oraşul Ovidiu şi satele arondate. Acesta se va desfăşura pe două categorii de vârstă, Under 18 ani şi Over 18 ani. Va avea loc la data de 24 februarie, începând cu ora 10:00, în sala de sport din oraşul nostru. Există premii puse în joc pentru primii trei clasaţi de la fiecare categorie. Ajunsă la cea de-a patra ediţie, aşa cum am spus mai devreme, sunt oameni interesaţi care vor să participe. Anul acesta ne aşteptăm la un număr record de participanţi. Până acum acest turneu s-a desfăşurat pe 3 categorii de vârstă, iar în acest an este prima dată când se desfăşoară doar pe două categorii de vârstă. În anii trecuţi am avut şi categoria Under 14, dar am întâmpinat câteva probleme. Am avut copii care s-au înscris şi nu au venit la turneu. Din acest motiv nu am mai organizat şi la cea de-a treia categorie. Sunt doar jucători amatori, cei legitimaţi neavând voie să se înscrie. Participanţii vor fi din Ovidiu şi din satele Poiana şi Culmea. Este un turneu care se adresează strict cetăţenilor noştri”, a declarat Dan Radu, directorul Clubului Sportiv Ovidiu.Aşadar, ne aşteaptă un week-end intens la Ovidiu, cu jucători dornici de victorie şi cu o atmosferă de senzaţie în sala de sport a oraşului.