Liderul PPE, Manfred Weber, îi critică dur pe neonazişti, care vor să distrugă Europa

Liderul grupului europarlamentar al Partidului Popular European (PPE), germanul Manfred Weber, a denunţat „neonaziştii” şi populiştii de extremă dreapta într-un discurs la un eveniment electoral organizat la Nurnberg de partidul său, Uniunea Creştin-Socială (CSU), relatează agenţia DPA.Weber a criticat partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) şi în special pe liderul filialei bavareze a AfD, Bjorn Hocke. El declarase că Uniunea Europeană trebuie să moară, ceea ce l-a făcut pe Weber să afirme că „aceasta arată care este de fapt gândirea substanţială a acestor nazişti”.„Aş dori ca noi, în CSU, să spunem clar şi răspicat: nu îi vom lăsa pe aceşti naţionalişti să ne distrugă Europa, care cu siguranţă nu este perfectă - dar este Europa noastră, cea mai frumoasă pe care am avut-o în istoria acestui continent, cea mai bună pe care am avut-o în istoria acestui continent”, a subliniat Weber, care este şi preşedintele formaţiunii paneuropene Partidul Popular European.El a criticat şi politicile de stânga, susţinând că ceea ce Europa are nevoie este „o politică de centru” ce poate salvgarda prosperitatea, consolida măsurile privind imigraţia şi proteja pacea într-o Europă unită şi solidă.