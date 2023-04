Beneficiile educației STEAM, prin proiecte europene, pentru elevii și profesorii Liceului "Gheorghe Duca"

După cum a transmis prof. Elena Gogu, directorul liceului și responsabil de proiect, contactul cu echipa de profesioniști din cadrul companiei, munca în echipă, rezolvarea sarcinilor primite au condus la perfecționarea abilităților de comunicare ale participanților, le-au dezvoltat capacitatea de a utiliza limbajul specific de specialitate, de a realiza un dialog constructiv şi relaţii de cooperare pe durata lucrărilor practice.





Pe parcursul activităților, elevii și-au îmbogățit considerabil nivelul de comunicare în limba engleză cu tutorele de stagiu, cu angajații firmei, fiind capabili să recepteze mesaje orale și scrise, ceea ce va spori șansele lor de angajare și de mobilitate pe piața europeană a muncii. Totodată, plasamentul a dus la formarea atitudinii față de muncă, concretizată prin responsabilitate, punctualitate, seriozitate, crescând adaptabilitatea tinerilor la cerințele viitorului loc de muncă.





Dimensiunea europeană și cetățenia activă vor fi conștientizate de participanți prin contactul cu un nou mediu de cultură, civilizație și mentalitate, care îi va face mai toleranți și deschiși la problemele lumii contemporane.





În cadrul activităţilor culturale organizate de instituţia de primire, elevii au intrat în contact cu valorile culturale ale Ciprului, au comunicat şi şi-au îmbogăţit orizontul cu valorile culturale ale țării gazdă. Au fost vizitate obiective importante din Paphos, Nicosia și Limassol.



Care sunt obiectivele proiectului



De asemenea, în perioada 27 martie – 5 aprilie, cinci cadre didactice (Elena Gogu, Ilie Stanca, Dorina Mirela Voiculescu, Aurora Carmen Vătavu, Doina Adoliu) ale Liceul Tehnologic “Gheorghe Duca” Constanţa au participat la cursuri de formare profesională cu titlul „Promoting STEM in Education through English Language Learning”, organizat de Rivensco Consulting Ltd din Paphos (Cipru).





„Educația STEAM (Science, Technology, Engineering, Art & Mathematics) este o abordare integrată și practică a învățării care încurajează elevii să își dezvolte gândirea critică și creativitatea, să lucreze împreună și să găsească soluții. Cursul este conceput pentru a include atât metodologii de educație formală, cât și non-formală pentru a consolida educația STEM și învățarea limbilor străine. Pornind de la o abordare teoretică a temei cursului, se procedează cu strategii de învățare non-formală pentru a garanta și stimula o contribuție activă a participanților implicați”, a declarat prof. dr. ing. Elena Gogu, directorul liceului și responsabil de proiect.





Reamintim că perioada de implementare a proiectului „Competenţe profesionale la standarde europene pentru elevi şi profesori” nr. 2022-1-RO01-KA121-VET-000054259 (valoare grant: 45.615.00 EUR) este prevăzută a se încheia la 31 august 2023.





Între obiectivele proiectului se numără: facilitarea accesului pe piaţa muncii europene a 14 elevi prin dobândirea de competenţe specifice domeniului de pregătire prin organizarea de stagii de practică la agenţii economici, precum și dezvoltarea competenţelor metodice, de specialitate şi digitale a cinci cadre didactice prin participarea la stagii de formare şi perfecţionare în companii europene.





Documentele obţinute la finalul stagiului de formare vor fi: Certificatul Europass Mobility pentru elevi şi cadre didactice; transferul și recunoașterea rezultatelor învățării elevilor prin ECVET- Sistemul european de credite pentru educație și formare profesională; certificatele de participare eliberate de organizația de primire pentru elevi Charalambos Michael Metal Works, respectiv Rivensco Consulting Ltd, pentru cadrele didactice participante.





În perioada 13-24 martie 2023, 14 elevi ai clasei a XI-a A, domeniul de pregătire Mecanică, calificarea profesională Tehnician mecatronist, însoţiţi de profesorii Marioara Saghin şi Anca Maria Falcă-Celescu, au beneficiat de mobilitate de formare profesională în domeniul Mecanică la firma Charalambos Michael Metal Works din Paphos (Cipru).