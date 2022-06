In Memoriam prof. univ. dr. Olga Duţu, personalitate marcantă a educației constănțene

Olga Duţu a urmat cursurile Facultăţii de Filologie din cadrul Universităţii din Bucureşti, devenind profesor de liceu, apoi inspector şcolar general (1979-1989), inspector general în Ministerul Învăţământului. Şi-a dat doctoratul în Lingvistică, tema tezei fiind „Dezvoltarea comunicării orale la copii“. A fost director al Liceului Pedagogic și preşedinte al Societăţii de Ştiinţe Filologice - filiala Constanţa. De-a lungul timpului, a organizat zeci de conferinţe naţionale şi sesiuni ştiinţifice, cu participarea unor elite din literatură şi lingvistică. A publicat sute de articole, a susţinut referate şi comunicări în cadrul sesiunilor ştiinţifice şi congreselor organizate de Societatea de Ştiinţe Filologice, Grupul Român de Lingvistică Aplicată, Asociaţia Internaţională de Lingvistică Aplicată, Societatea Internaţională de Psiholingvistică Aplicată.









A evidenţiat importanţa adaptării verbale şi nonverbale la partenerul de dialog, prezentă la şcolarul mic (Barcelona, 1985), realizarea dialogului la vârsta şcolarităţii prin „sintaxa dialogată" (Kassel, 1987), comunicarea copil-computer (Tescani, 2001). A fost prorectorul Universităţii „Spiru Haret" şi prof. univ. dr. de limbă contemporană şi retorică la Universitatea „Ovidius".

„A fost și va rămâne personificarea vocației și a dăruirii”





În mesajul primit din partea conducerii Colegiului Național Pedagogic „Constantin Brătescu” din Constanța se vorbește despre un profesor-model care a schimbat destine.





„Meseria de profesor înseamnă în primul rând vocație, dăruire, empatie, a fi pentru tot ceea ce înseamnă școală. Colegiul Național Pedagogic «Constantin Brătescu» - o instituție privilegiată, deoarece a avut ca director și profesor de limba și literatura română un astfel de om - Olga Duțu.





Olga Duțu a fost și va rămâne personificarea vocației și a dăruirii. Un om care a s-a abandonat școlii, care a considerat întotdeauna educația o prioritate națională.





În 2019, în semn de profundă recunoștință, proiectul Colegiului, derulat de echipa Euroscola, sub genericul «Educația schimbă vieți», a fost dedicat dascălului Olga Duțu, celebrând astfel excelența în educație.





Cu regretul că profesorul Olga Duțu nu va mai fi, de azi, fizic alături de elevii și profesorii instituției, ne exprimăm recunoștința față de un profesor-model care a schimbat destine nu numai în Dobrogea, ci și în România. Credem în deviza «Educația schimbă vieți», pentru că liceul nostru este foarte legat de profesorul Olga Duțu. De doamna profesor ne leagă o remarcabilă activitate științifică, pe de o parte, iar pe de altă parte, amintiri de suflet. Veșnică recunoștință!”.











În toamna anului 2019, prof. Olga Duțu, îndrumătoare a multor generații de elevi și studenți, autoare a numeroase cărți de căpătâi pentru mulți dintre elevi, a fost omagiată, la Constanța, de foști elevi, actualmente profesori, dar și de tinerii care, în prezent, sunt elevi, pentru activitatea sa didactică și pentru o viață întreagă dedicată educației și culturii dobrogene.





Vizibil emoționată, dar modestă, la momentul respectiv prof. dr. Olga Duțu s-a arătat măgulită încă de la prima prezentare a numeroaselor cărți pe care le-a scris de-a lungul carierei. „Elevii de la Colegiul Pedagogic mi-au făcut surpriza să intru în acest proiect. Sunt fericită că o mare parte din viața mea s-a desfășurat în liceul pedagogic, copiii mei au învățat acolo, nepoata mea a învățat acolo, deci sunt legată prin multe generații de liceul acesta, unde s-au pregătit învățători, educatoare care au dus cultura în toate comunele, în toate orașele județului nostru. Deci sunt propagatorii nu numai ai educației, dar și ai culturii, pentru că acolo s-a făcut cultură prin toate activitățile extracurriculare", a povestit, pentru „Cuget Liber”, prof. Olga Duțu.





Ea mărturisea că este foarte fericită atunci când se întâlnește cu foștii elevi sau studenți. „Sar și mă îmbrățișează și îmi mulțumesc. Mă sună, vin la mine, ne întâlnim, mă invită la școală la diversele manifestări. Acestea sunt cele mai mari satisfacții. Mai sunt care mă întreabă care este secretul misiunii de dascăl. Ei bine, secretul constă în iubirea pentru copii. Poți să fii savantul savanților, dacă nu iubești copilul cu toată ființa, cu sinceritate, nu ai cum să comunici cu el", ne-a spus, zâmbind, prof. Olga Duțu.





Într-un interviu acordat răposatei scriitoare și traducătoare Alexandra Flora Munteanu, prof. Olga Duțu mărturisea că viaţa a fost generoasă cu ea. „Am avut cea mai frumoasă profesie, cea de formator al formatorilor, iar ca profesor, director de şcoală şi liceu, inspector şcolar general (1979-1989), prorector şi profesor universitar la Universitatea «Spiru Haret» (1994-2011), am fost pusă în situaţia să vorbesc unor săli cu zeci şi sute de auditori, să dau audienţe, să lucrăm în cercuri ştiinţifice, să organizez simpozioane, conferinţe, congrese naţionale şi internaţionale şi, dacă e să subliniez o calitate, aceasta e iubirea şi respectul faţă de oameni, de toate vârstele şi empatia”.









Rămâne chezășie muncii sale susținute blogul în care sunt cuprinse numeroasele sale apariții editoriale, dar și interviuri și întâlniri și din care am ilustrat acest articol.







Mesajul Primăriei Cumpăna





„Administrația Publică Locală a comunei Cumpăna deplânge trecerea la cele veşnice a doamnei profesor Olga Duţu, personalitate cunoscută şi complexă a Dobrogei, dascăl şi scriitor constănţean de prestigiu, care lasă în urmă moștenire o carieră prodigioasă de dascăl și creator de școală, dar și de scriitor publicat, eseist și critic literar.





Doamna Olga Duţu trăieşte prin urma adânc lăsată în sufletul celor care au cunoscut-o, prin faptele și acțiunile sale.



Durerea nu poate fi alinată decât prin rugăciune, comemorare pioasă și recunoștință pentru tot ceea ce a dăruit de-a lungul întregii sale vieți.





În aceste clipe de adâncă tristeţe transmitem sincere condoleanțe și profundă compasiune familiei îndurerate!



Cu o rugăciune, o candelă aprinsă, o floare și un gând pios, ne luăm rămas bun și ne rugăm Bunului Dumnezeu s-o odihnească în pace și lumină.





Îngerii s-o însoţească, ruga familiei s-o ajute, Dumnezeu s-o aşeze în cetele celor drepţi!





Primar, Mariana Gâju”.





Până în ultima clipă a vieții sale s-a dedicat pasiunii pentru gramatică și vorbirea corectă a limbii române, iar astăzi, 30 iunie, fostul dascăl şi inspector şcolar general, prof. univ. dr. Olga Duţu (84 de ani) i se alătură soţului său, prof. Luca Duţu, un alt om hăruit să fie la catedră (1957-1990), ca profesor, inspector şcolar şi director, și care, alături de colegii săi, a dotat şi a organizat, de la începuturi, Şcoala nr. 26, Liceul Economic, Şcoala nr. 7, Şcoala nr. 38, de unde a ieşit la pensie.