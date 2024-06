UPDATE - "Suntem la nivel de hub cultural, am trecut cu evenimentele noastre dincolo de județ, cum este și cazul acestui proiect", spune directorul Centrului Teodor Burada, Laura Stroe.







UPDATE - Mihai Lupu: Faptul că dvs ați reușit să faceți rost de fonduri pentru acest proiect poate constitui un exemplu de implicare și mulțumesc echipei dvs...







Centrul Cultural Județean Constanța ,,Teodor T. Burada’’, partener în cadrul proiectului european Erasmus+ Heritage Stewardship, organizează, în aceste momente, în foaierul Centrului Multifuncțional Educativ pentru Tineret ,,Jean Constantin’’, conferința de presă privind întâlnirile transnaționale pe tema patrimoniului regional cultural, desfășurate la Constanța, precum și în Croația, Spania și Portugalia.







Participă: președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu, directorul general al Centrului Cultural Județean Constanța ,,Teodor T. Burada’’, Laura-Ștefania Abibula-Stroe, coordonatorul proiectului Heritage Stewardship – România, Andreea Cosma - Asociația House of Education and Innovation (HEI) (România) și reprezentanții europeni ai partenerilor din proiect: DrONe și Ekonomsko-Turisticka Skola (Croația), Arte M Associacao Cultural E Artistica Na Madeira și APEL - Associação Promotora do Ensino Livre (Portugalia), Asociacion Casa Desvio și organizația coordonatoare de proiect, CELEI Centro de Lenguas y Educación Intercultural (Spania).







Alături de echipa Centrului Cultural Județean Constanța ,,Teodor T. Burada’’ și partenerii săi din cadrul proiectului, vor fi prezenți meșteri populari: George Marincu, sculptor basorelief (sculptură în lemn), Epșen Memet, meșter popular și creator de bijuterii cu inspirație tradițională, reprezentant al etniei tătare, precum și producători locali. Astfel, printre cei care vor veni să ateste experiențele dobrogene reprezentative și marcante din cadrul proiectului european Erasmus+ Heritage Stewardship se numără: fam. Frujnoiu – producător de miere certificată ecologic, Stupina, Fântânele, fam. Dumbravă – deținătoare a plantației de trandafiri de la Cobadin, producătoare de dulceață și sirop de trandafiri bio, Jade Cafe – produse tradiționale tătărești.