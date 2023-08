Agricultură: Fermierii pot accesa credite garantate de stat echivalente a „De 5 ori subvenţia”

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) creşte valoarea creditelor pe care fermierii le pot accesa în condiţii avantajoase, în baza adeverinţelor emise de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), iar „Programul de 3 ori subvenţia” devine „Programul de 5 ori subvenţia”.Astfel, în baza OUG 43/2013, Fondul de Garantare a Creditului Rural (FGCR) poate acorda garanţii în favoarea instituţiilor finanţatoare cu care are încheiate Convenţii de lucru, pentru garantarea creditelor fermierilor a căror valoare se ridică la „De 5 ori subvenţia”, se arată într-un comunicat de presă transmis de ministerul de resort.„În urma discuţiilor cu fermierii şi a consultărilor cu reprezentanţii mediului bancar, am majorat valoarea creditelor garantate de stat pe care fermierii le pot solicita în baza adeverinţelor eliberate de APIA. Astfel, «Programul de 3 ori subvenţia» devine «Programul de 5 ori subvenţia», ceea ce înseamnă că fermierii pot solicita acum credite echivalente cu valoarea subvenţiei cuvenite pe cinci ani. Acest instrument oferă fermierilor capitalul de lucru atât de necesar, la o dobândă foarte bună, dar şi predictibilitatea de care au nevoie pentru a-şi dezvolta afacerea, în condiţiile în care plafonul de alocare este garantat de către Ministerul Agriculturii prin Fondul de Garantare a Creditului Rural (FGCR). FGCR are deja încheiate Convenţii de lucru, pentru garantarea creditelor «De 5 ori subvenţia» cu şapte instituţii finanţatoare, iar cu alte trei instituţii finanţatoare convenţiile sunt în curs de semnare”, a declarat ministrul Agriculturii, Florin Barbu.Creditele se acordă pentru finanţarea activităţii curente/capitalului de lucru în agricultură, atât în sectorul vegetal cât şi pentru sectorul zootehnic, pentru măsurile de ameliorare, cele de bunăstare şi pentru schemele de sprijin cuplat pentru creşterea animalelor, pe baza adeverinţelor emise de APIA.