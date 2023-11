Oferte speciale, discounturi şi servicii cât cuprinde, la Târgul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii de la Constanţa

Firme din întreaga Românie, producători sau prestatori de servicii, sunt prezente cu standuri la Pavilionul Expoziţional din staţiunea Mamaia, gazda Târgului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, ediţia 2023 - industria HoReCa. Toate lumea îşi doreşte vânzări bune şi să încheie cât mai multe contracte!Dacă activaţi în industria ospitalităţii, de aveţi o pensiune, un hotel, de administraţi un restaurant sau vreţi să le oferiţi oaspeţilor produse tradiţionale şi servicii de top totodată, este musai să vă faceţi timp pentru un raid rapid la Pavilionul Expoziţional, unde, începând de vineri, 24 noiembrie, şi până duminică, 26 noiembrie, se desfăşoară Târgul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, ediţia 2023 - industria HoReCa, eveniment organizat de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, prin Agenţia pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii (AIMM) Constanţa.Însuşi ministrul Economiei, Ştefan Radu Oprea, a fost prezent la festivitatea de deschidere a târgului, iar timp de trei zile, vizitatorii au oportunitatea de a lua parte la un eveniment destinat industriilor HoReCa, de a interacţiona cu profesionişti care vor prezenta servicii şi produse prin expoziţii, organizarea de seminare, mese rotunde şi ateliere de lucru.Echipamente, tehnologie, produse tradiţionaleEchipa „Cuget Liber” a vizitat standurile expoziţiei, iar concluzia a fost că este greu, ca jucător în industria de profil, să cauţi ceva şi să nu găseşti în târg.Munca bucătarilor profesionişti, dar şi a soţiilor gospodine poate fi mult simplificată printr-o investiţie relativ minoră, de 1.450 de euro, într-un aparat Thermomix, despre care se poate spune că este cea mai mică „bucătărie” din lume. „Există un reţetar de bază, eşti conectat la universul online de reţete. Aparatul are 15 funcţii, precum fierbere, gătire în aburi, tocare, frământare etc., iar economia de energie şi bani este semnificativă”, ne spune Dana, consultant al firmei braşovene ce vinde acest produs la târg.Pergole, copertine, jaluzele şi închideri cu sticlă oferă Decorimob, din Braşov, iar extrem de atractiv este şi standul Optima Store, firmă constănţeană căutată de agenţii economici din industria ospitalităţii şi nu numai. „Furnizăm detergenţi profesionali, echipamente de curăţenie, cosmetice şi accesorii hoteliere, soluţii pentru spălătorii auto, consumabile din hârtie şi multe altele, toate la preţuri avantajoase”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, managerul Mircea Frătuţescu.Lactate cu gust specific zonei, preparate într-o fabrică modernă, folosind reţete tradiţionale dobrogene, sunt oferite de Elda, firmă din Topraisar, iar dacă vreţi să vă faceţi stocuri de băuturi răcoritoare, siropuri sau dulceţuri, puteţi opta pentru produsele celor de la „Doza de Fresh” ori „Rozefir”, cel din urmă brand fiind creat de Elena Coandă.Ca în orice afacere, în urma activităţii comerciale rezultă şi deşeuri, iar acestea nu pot fi aruncate oriunde, la întâmplare. În întâmpinarea industriei HoReCa vin cei de la Eco Fire Sistems, care îşi prezintă la târg oferta de colectare, transport şi neutralizare prin incinerare a deşeurilor, în timp ce, la capitolul tehnologie, Multisoft oferă soluţii integrate pentru hoteluri, restaurante, SPA etc.Casa de evenimente by Fixit Events, venită de la Focşani, îşi asigură colaboratorii că are grijă de evenimentele cu adevărat speciale - nunţi, botezuri, majorate, aniversări etc. „Arsenalul” din dotare este impresionant: sisteme de sonorizare, artificii, filmări, foto profesionale şi tot ce vă trece prin minte pentru amintiri de neuitat.Dacă la hotel sau restaurant aveţi probleme cu igienizarea şi curăţarea tuburilor de ventilaţie, puteţi apela la serviciile Kloer Team, din Prejmer (jud. Braşov), furnizor de soluţii complete de management: curăţare tubulaturi şi hote industriale, curăţare exterioară a clădirilor din sticlă, dezinsecţie etc.Tocmai din Timişoara a venit, cu gânduri mari pe litoral, managerul general al Greenfield Consulting, George Nicolaescu, specialist în tot ceea ce înseamnă construcţia şi întreţinerea unei piscine, în timp ce Florentina Angelescu, de la ASCI Industry, îşi prezintă oferta de ambalaje produse din carton, utilizate în special de pizzerii.Aranjamentele sau decoraţiunile florale nu trebuie să lipsească din nicio unitate, iar Floralcious by Ana, din Constanţa, este o opţiune, iar când vine vorba despre sport, activităţi în aer liber pentru copii sau team-building-uri pentru companii, oferta DSD Sport Fun e de luat în calcul.Programul de week-endVineri, 24 noiembrie, după ce, dimineaţă, a avut loc deschiderea oficială, a urmat, după-amiază, un Atelier de lucru/seminar - „Perspective şi provocări sezon 2024”, dezbatere liberă.Sâmbătă, 25 noiembrie, de la ora 10.30, sunt programate workshop-urile „Tehnologie tradiţională vs. robotizare, în curăţenia profesională”, „Sistematizarea operaţională şi monitorizarea digitală a procedurilor din curăţenia profesională” şi „Actualităţi şi tendinţe în cosmetica hotelieră, iar de la ora 12.30, se va derula un nou Atelier de lucru, cu participarea unor specialişti în resurse umane şi recrutare personal extern.Duminică, 26 noiembrie, ultima zi de târg, este rezervată sesiunilor de demonstraţii de lucru ale expozanţilor.Târgul este deschis vizitatorilor, zilnic, între orele 10.00 - 18.00.