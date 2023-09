Calvarul elevilor navetiști ar putea lua sfârșit! CJC achiziţionează microbuze pentru 25 de comune

În judeţul Constanţa există foarte mulţi elevi care sunt înscrişi la şcoli din municipiul Constanţa. Vorbim despre elevi cu rezultate bune la învăţătură, cu medii destul de mari, care au ales să urmeze studiile în municipiu şi au refuzat să rămână în mediul rural. Pentru aceşti copii, deplasarea până în municipiul Constanţa este de cele mai multe ori un calvar.Actualele microbuze sunt vechi, prin unele chiar pătrunde ploaia sau frigul, iar în unele sate sunt de-a dreptul inexistente. Unde mai punem că nu oricine îşi permite să plătească lunar un abonament pentru transport. Consiliul Judeţean Constanţa a luat la cunoştinţă în urmă cu mai multă vreme acest aspect şi a hotărât să vină în ajutorul acestor elevi și nu numai deoarece aceste microbuze sunt folosite și pentru naveta între satele alocate comunelor. Cel care se ocupă exclusiv de proiect este vicepreşedintele Consiliului Judeţean Constanţa din partea USR, Petre Enciu.El a explicat faptul că achiziţionarea unor microbuze electrice ar fi extrem de benefică pentru toată lumea, astfel că a demarat procedura de achiziţie. Este vorba despre un proiect macro, în valoare totală de 6 milioane de euro, bani care provin din fonduri europene.„Am demarat deja procedura de achiziţie pentru 25 de microbuze electrice şcolare. Valoarea acestui proiect este de 6 milioane de euro, bani care vor fi folosiţi strict pentru aşa ceva. Sunt bani europeni pentru că noi ne bazăm foarte mult pe aceste fonduri europene. Obligaţia celor 25 de primării este să îşi construiască staţii de reîncărcare pentru aceste microbuze. Eu zic că vom finaliza în 4-5 luni procedura de achiziţie pentru aceste microbuze, iar apoi, operatorul care va câştiga licitaţia, în funcţie de ce va scrie în caietul de sarcini, trebuie să ne dea aceste microbuze. După acele 4-5 luni de care v-am povestit, se va stabili o dată limită până când operatorul are obligaţia să ne pună la dispoziţie aceste microbuze. Va exista o perioadă de depunere a ofertelor, apoi o perioadă de contestaţii care va dura 10 zile şi apoi achiziţia propriu zisă”, a declarat pentru Cuget Liber, vicepreședintele CJC, Petre Enciu.Totodată, el a spus că acest proiect vine în ajutorarea elevilor şi este benefic inclusiv pentru familiile acestora, care nu vor mai trebui să scoată bani din buzunar pentru a merge cu microbuzul la şcoală.„Este un proiect foarte util pentru şcolarii care fac naveta. Trebuie să înțelegem că Parcul Auto care există în prezent şi care deţine aceste microbuze pe care noi le avem deja, are doar 10 microbuze cu o vechime mai mică de 7 ani. Restul sunt foarte vechi. Ar fi trebui să avem 100 de astfel de microbuze. Este foarte bine că vom achiziţiona aceste mijloace de transport. Gândiţi-vă că există foarte mulţi elevi care fac naveta din diferite comune către municipiul Constanţa. Le este foarte greu să ajungă la şcoală. Acest proiect îi va ajuta foarte mult. Este un proiect de suflet al meu, pe care am vrut să îl demarez mai devreme, dar abia acum s-a putut”, a mai spus Petre Enciu.Localităţile care vor beneficia de astfel de microbuze electrice sunt următoarele: Deleni, Crucea, Adamclisi, Ostrov, Albeşti, Pantelimon, Lipniţa, Comana, Băneasa, Horia, Ciobanu, Mihai Viteazu, Gârliciu, Castelu, Săcele, Seimeni, Ion Corvin, Poarta Albă, Cobadin, Colgealac, Chirnogeni, Mircea Vodă, Ciocârlia şi Limanu.