LIVETEXT. A început şedinţa de Consiliu Judeţean. Pe ordinea de zi se află 35 de proiecte

II. Proiecte de hotărâri



1. Proiect de hotărâre nr.196/17.08.2022 privind aprobarea Regulamentului pentru finanțarea asocierilor Județului Constanța – Consiliul Județean Constanța cu unele unități administrativ teritoriale –Consilii locale din județul Constanța în vederea realizării unor obiective de interes public pentru anul 2023.



Iniţiator, Consilier Județean Uniunea Salvați România, Lazăr Gilda Valentina



1. A fost adoptat cu maximum de voturi.



2. Proiect de hotărâre nr.266/07.10.2022 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Listei de investiții ale Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Constanța pe anul 2022.



Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa



2. A fost adoptat.



3. Proiect de hotărâre nr.267/14.10.2022 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Constanța.



Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa



3. A fost adoptat cu 26 de voturi pentru, 5 abţineri şi unul împotriva.



4. Proiect de hotărâre nr.268/14.10.2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Constanța.



Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa



4. A fost adoptat cu 23 de voturi pentru, 6 abţineri şi unul împotrivă.



5. Proiect de hotărâre nr.269/17.10.2022 privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții pentru Direcția de Pază a Județului Constanța.



Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa



5. A fost adoptat cu 30 de voturi pentru.



6. Proiect de hotărâre nr.270/17.10.2022 privind aprobarea achiziției serviciilor de asistență și reprezentare juridică în vederea apărării intereselor Direcției de Pază a Județului Constanța.



Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa



6. Adoptat cu unanimitate de voturi.



7. Proiect de hotărâre nr.271/17.10.2022 privind rectificarea bugetului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă "Delfinul" Constanța, pe anul 2022.



Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa



7. retras



8. Proiect de hotărâre nr.272/17.10.2022 privind rectificarea bugetului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă "Maria Montessori" Constanța, pe anul 2022.



Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa



8. retras



9. Proiect de hotărâre nr.273/17.10.2022 privind rectificarea bugetului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă "Albatros" Constanța, pe anul 2022.



Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa



9 retras



10. Proiect de hotărâre nr.274/17.10.2022 privind rectificarea bugetului Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Constanța, pe anul 2022.



Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa



10. retras



11. Proiect de hotărâre nr.275/17.10.2022 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, Listei de investiții și Programului de evenimente culturale, pe anul 2022, pentru Teatrul pentru Copii și Tineret Constanța "Căluțul de mare" .



Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa



11. retras



12. Proiect de hotărâre nr.276/17.10.2022 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Listei de investiții, pe anul 2022, pentru Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța.



Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa



12. retras



13. Proiect de hotărâre nr.277/17.10.2022 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, Listei de investiții și Programului de evenimente culturale, pe anul 2022, pentru Centrul Cultural Județean Constanța "Teodor T. Burada".



Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa



13. retras



14. Proiect de hotărâre nr.278/17.10.2022 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Listei de investiții, pe anul 2022, pentru Muzeul de Artă Constanța.



Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa



14. adoptat cu 30 de voturi pentru



15. Proiect de hotărâre nr.279/17.10.2022 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022 pentru Unitatea de Asistență Medico-Socială Agigea.



Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa



15. adoptat cu 30 de voturi pentru



16. Proiect de hotărâre nr.280/17.10.2022 privind aprobarea contului de execuție al bugetului Județului Constanța și al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe trimestrul III 2022.



Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa



16. adoptat cu unanimitate



17. Proiect de hotărâre nr.281/17.10.2022 privind stabilirea numărului și cuantumului burselor aferente anului școlar 2022-2023 pentru elevii care frecventează cursurile instituțiilor de învățământ special.



Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa



17. adoptat cu unanimitate



18. Proiect de hotărâre nr.282/17.10.2022 privind stabilirea prețurilor medii ale principalelor produse agricole, precum și a prețului mediu/tonă de iarbă (masă verde) obținută de pe pajiște, la nivelul județului Constanța, pe anul 2023.



Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa



18. adoptat cu unanimitate



19. Proiect de hotărâre nr.283/17.10.2022 privind aprobarea preluării bunului imobil situat în Comuna Cerchezu, Județ Constanța, din domeniul public al UAT Comuna Cerchezu în domeniul public al UAT Județul Constanța.



Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa



19. adoptat cu unanimitate



20. Proiect de hotărâre nr.284/17.10.2022 privind aprobarea preluării unui bun imobil situat în localitatea Eforie Sud, str. Dr. Climescu, FN, județ Constanța, din domeniul public al UAT Oraș Eforie în domeniul public al UAT Județul Constanța.



Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa



20. adoptat cu unanimitate



21. Proiect de hotărâre nr.285/17.10.2022 privind darea în administrare a unor spații din incinta imobilului situat în str. Mircea cel Bătrân, nr.104A, Municipiul Constanța, Județ Constanța, proprietate publică a Județului Constanța, Bibliotecii Județene "I.N. Roman".



Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa



21. adoptat cu unanimitate



22. Proiect de hotărâre nr.286/17.10.2022 privind aprobarea trecerii unui bun imobil conductă refulare Stație pompare 3, OL, Dn 400, L=328, 208134- Refulare stațiuni Stație pompare 2 Saturn din Herghelia Mangalia, din domeniul public al județului Constanța în domeniul privat al județului Constanța în vederea desființării acestuia.



Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa



22. adoptat cu unanimitate



23. Proiect de hotărâre nr.287/17.10.2022 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA, pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, ca urmare a rectificării bugetului de stat pe anul 2022.



Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa



23. adoptat cu unanimitate



24. Proiect de hotărâre nr.288/17.10.2022 privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli, a Listei de investiții și a Programului de Evenimente Culturale pe anul 2022, pentru Teatrul de Stat Constanţa.



Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa



24. adoptat cu unanimitate



25. Proiect de hotărâre nr.290/18.10.2022 privind aprobarea contribuției UAT Județul Constanța în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Zona Metropolitană Constanța".



Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa



25. adoptat cu unanimitate



26. Proiect de hotărâre nr.291/18.10.2022 privind rectificarea Bugetului și modificarea Listei de investiții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pe anul 2022.



Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa



26. adoptat cu unanimitate



27. Proiect de hotărâre nr.292/18.10.2022 privind modificarea bugetului total al proiectului "Închiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont".



Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa



27. adoptat cu unanimitate



28. Proiect de hotărâre nr.293/18.10.2022 privind Regulamentul de Organizare și Funcționare al serviciului social cu cazare din cadrul Complexului de Servicii Comunitare" Cristina".



Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa



28. adoptat cu unanimitate



29. Proiect de hotărâre nr.294/18.10.2022 privind Regulamentul de Organizare și Funcționare al serviciilor sociale cu cazare Casa de Tip Familial "Panseluțelor" și Casa de Tip Familial "Macilor" din cadrul Centrului de Plasament "Delfinul".



Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa



29. retras de pe ordinea de zi



30. Proiect de hotărâre nr.295/18.10.2022 privind Regulamentul de Organizare și Funcționare al serviciului social cu cazare din cadrul Complexului de Servicii Comunitare "Orizont".



Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa



30. adoptat cu unanimitate



31. Proiect de hotărâre nr.296/18.10.2022 privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Constanța pe anul 2022.



Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa



31. adoptat cu unanimitate



32. Proiect de hotărâre nr.297/18.10.2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2022, pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța.



Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa



32. adoptat cu unanimitate



33. Proiect de hotărâre nr.298/19.10.2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2022, pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență "Sf.Apostol Andrei" Constanța.



Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa



33. adoptat cu unanimitate



34. Proiect de hotărâre nr.299/19.10.2022 privind transmiterea temporară a dreptului de administrare către Consiliul Local al Orașului Cernavodă a sectoarelor din drumul județean DJ 223C.



Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa



34. adoptat cu unanimitate



35. Proiect de hotărâre nr.300/19.10.2022 privind împuternicirea Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța de a efectua lucrările cadastrale pentru drumurile județene aflate în proprietatea publică a Județului Constanța și în administrarea Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța precum și îndeplinirea tuturor formalităților legale în vederea întocmirii, depunerii și înscrierii documentației cadastrale în Cartea Funciară.



Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa



35. adoptat cu unanimitate







Mihai LUPU: "Am avut o analiză a execuției bugetare. Lucrurile de care ne dăm seama este că anumite investiții, proiecte se realizează sau nu. Am cerut să fie realocate pe alte capitole, ca să avem o execuție bugetară de 100%. Din păcate se rămâne în urmă pe anumite capitole de investiție. Am fost foarte atenți să facem analiza încât să realizăm absorția fondurilor. Nu luăm bani de la instituțiile sociale!"

UPDATE. A început şedinţa de Consiliu Judeţean. Pe ordinea de zi se află 35 de proiecte.