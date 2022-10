Florin Chelaru supervizează lucrările care se efectuează în oraşul Năvodari

„M-am întâlnit cu constructorul de la noua Școală nr.3 și am verificat stadiul lucrărilor pe șantier, apoi am fost la Casa de Cultură și am discutat cu șeful de șantier etapele de progres pe proiect. M-am întâlnit cu muncitorii de pe Podul Ecluză. Se lucrează la montarea fierului pentru ca apoi să se toarne placa de beton. Le-am transmis mesajul tuturor: lucrați, băieți, mai cu spor. Apoi, muncă de birou, lucrăm la rectificarea bugetară, birocrație, discuții cu șefii de departamente etc.”, a explicat Florin Chelaru.





Primarul oraşului Năvodari, Florin Chelaru, nu ratează nicio zi în care se poate munci. Edilul iese zilnic pe teren şi supervizează toate lucrările care se efectuează în oraşul de la malul mării. Recent, el a anunţat pe pagina sa personală de Facebook că s-a aflat din nou în mijlocul acţiunii.