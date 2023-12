Nicu Ștefănuță a fost ales vicepreședintele Grupului Verzilor din Parlamentul European

Grupul Verzilor/ALE l-a ales pe Nicu Ștefănuță în funcția de vicepreședinte. Nicu Ștefănuță este primul europarlamentar român membru al Grupului Verzilor din Parlamentul European și primul europarlamentar din Europa de Est ales în această funcție. În lupta pentru rolul de Vicepreședinte s-au înscris 3 candidați, Nicu Ștefănuță fiind ales cu 35 de voturi, adică jumătate din sufragii.Grupul Verzilor din Parlamentul European este al patrulea ca mărime și numără 71 de eurodeputați din mai multe state din Uniunea Europeană. Cu doi co-președinți, din Belgia și Germania, Grupul Verzilor are în forumul de conducere și un român, în rolul de vice-președinte.„Aceasta nu este doar o victorie personală, ci o victorie colectivă pentru toți cei care cred în lupta pentru mediu, pentru justiție socială, pentru egalitate și respect. Mai înseamnă și că Verzii Europeni dau încredere proiectului nostru în România. Partidele politice de la putere sunt aceleași care au guvernat România de la Revoluție, nume diferite, scheme diferite, dar aceiași oameni. Resursele naturale, pădurile noastre, orașele noastre au devenit monedă de schimb în scheme corupte pentru a-i îmbogăți pe unii sau pe alții. Este timpul pentru o politică verde adevărată în România” a declarat Nicu Ștefănuță.Grupul Verzilor militează pentru o economie mai curată care nu poluează, care are grijă de sănătatea europenilor și care pune pe prim plan cetățeanul de rând. Pactul Verde European are la origine munca de ani de zile a europarlamentarilor din Grupul Verzilor.„Tranziția verde trebuie să meargă mână în mână cu cetățenii noștri care se confruntă cu atâtea inegalități, probleme în ceea ce privește locuințe, sărăcie energetică, probleme de sănătate și atât de multă anxietate legată de viitor. Mă voi lupta pentru o Europă mai echitabilă, care oferă șanse egale tuturor. De la bursele Erasmus, la soluții pentru problema locuințelor, acces gratuit la terapie, transport public gratuit, aer curat și spații verzi, un venit minim care să asigure un trai decent. România și Europa merită o economie verde care nu lasă pe nimeni în urmă” a completat Nicu Ștefănuță, noul Vicepreședinte al Grupului Verzilor.Europarlamentarul independent Nicu Ștefănuță s-a alăturat Grupului Verzilor/ALE în martie și este membru al Parlamentului European din 2019. Este membru al Comisiei pentru Bugete, precum și al Comisiei pentru Mediu, Sănătate Publică și Siguranță Alimentară și a depus eforturi pentru îmbunătățirea calității aerului în UE și a protejării pădurilor și a spațiilor verzi. Eurodeputatul Ștefănuță a fost Raportor General pentru Bugetul UE 2023 și figură principală în lupta pentru îmbunătățirea sănătății mintale. Ștefănuță este, de asemenea, un puternic susținător al consolidării și extinderii programului Erasmus.